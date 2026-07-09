A los 75 años, muere Bonnie Tyler, la icónica voz de 'Total Eclipse of the Heart'

El pasado mes de mayo, la intérprete tuvo que ser sometida a una cirugía intestinal de urgencia tras detectársele una perforación. En ese momento llegó a estar en coma inducido, pero luego despertó y su estado de salud continuó en estado delicado.

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El éxito global de su carrera llegó en los años 80 cuando colaboró con el compositor Jim Steinman y crearon "Total Eclipse of the Heart" (1983), una de las baladas más grandes de la historia de la música. Gracias a esa canción llegó a superar a Michael Jackson en las listas de popularidad y acumula más de mil millones de reproducciones en plataformas actuales.

Otra de sus composiciones más importantes fue "Holding Back for a Hero", la cual incluso aparece en una de las películas animadas de "Shrek", conquistando a nuevas generaciones.

Otros de sus éxitos más recordados son "It's a Heartache" y "If You Were a Woman (And I Was a Man)". Con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo y habiendo representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión en 2013, el mundo despide con mucho dolor a una de las voces femeninas más grandes e importantes de la música.