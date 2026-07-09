El mundo del rock y del pop internacional se viste de luto. La legendaria cantante galesa Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años de edad, según confirmó su familia y equipo de producción a través de un comunicado oficial en su página web.
A los 75 años, muere Bonnie Tyler, la icónica voz de 'Total Eclipse of the Heart'
Canciones como 'Total Eclipse of the Hear' o 'Holding Out for a Hero' la pusieron en lo más alto de la música pop/rock.
La artista que supo cautivarnos a todos con su icónica canción "Total Eclipse of the Heart" falleció de manera inesperada en un hospital de Faro (Portugal), país en el que residía desde hacía varios años.
¿De qué murió Bonnie Tyler?
De acuerdo con la información compartida por sus familiares, el deceso ocurrió en la noche del miércoles 8 de julio de 2026 en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.
El pasado mes de mayo, la intérprete tuvo que ser sometida a una cirugía intestinal de urgencia tras detectársele una perforación. En ese momento llegó a estar en coma inducido, pero luego despertó y su estado de salud continuó en estado delicado.
Bonnie Tyler y cómo se convirtió en la 'Primera Dama del Rock'
El éxito global de su carrera llegó en los años 80 cuando colaboró con el compositor Jim Steinman y crearon "Total Eclipse of the Heart" (1983), una de las baladas más grandes de la historia de la música. Gracias a esa canción llegó a superar a Michael Jackson en las listas de popularidad y acumula más de mil millones de reproducciones en plataformas actuales.
Otra de sus composiciones más importantes fue "Holding Back for a Hero", la cual incluso aparece en una de las películas animadas de "Shrek", conquistando a nuevas generaciones.
Otros de sus éxitos más recordados son "It's a Heartache" y "If You Were a Woman (And I Was a Man)". Con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo y habiendo representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión en 2013, el mundo despide con mucho dolor a una de las voces femeninas más grandes e importantes de la música.