Vacaciones de invierno en Mendoza: llega Luli Pampín con "El libro musical"

Con nuevos vestuarios, música original y una puesta en escena deslumbrante, "El Libro Musical" propone una experiencia inmersiva para toda la familia, donde la fantasía se convierte en protagonista y cada historia cobra vida sobre el escenario.

Luli Pampín presenta en Mendoza "El Libro Musical".

Luli Pampín es una de las figuras más destacadas del entretenimiento infantil en habla hispana. Con millones de seguidores en plataformas digitales y una sólida trayectoria internacional, sus shows combinan música, baile y propuestas didácticas que fomentan la creatividad y el aprendizaje a través del juego. Su contenido ha trascendido fronteras, posicionándola como un verdadero fenómeno entre el público infantil y las familias.

El espectáculo tiene una duración de 90 minutos y comenzará de manera puntual. La producción solicita asistir para ingresar al estadio dos horas antes de la función.

Debido al volumen del sonido que se utiliza normalmente en la sala, se aconseja no concurrir a la función con menores de 1 año. En caso de hacerlo, deberá contar con protección auditiva. La permanencia del menor en la sala, es bajo exclusiva responsabilidad de los padres o tutores del niño.