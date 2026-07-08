El sábado 18 de julio Luli Pampín llega a Mendoza con su gran show "El libro musical". El espectáculo infantil comenzará a lass 17 en el Arena Maipú Teatro y las entradas están a la venta en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (en este último caso solo en efectivo). Una propuesta más que atractiva en vacaciones de invierno.
Vacaciones de invierno en Mendoza: llega Luli Pampín con "El libro musical"
La provincia tiene una serie de interesantes propuestas para el receso invernal. La artista presenta su show en Arena Maipú Teatro
La artista infantil Luli Pampín vuelve a Mendoza con una propuesta llena de color, canciones y fantasía pensada especialmente para los más chicos. Será la única función y se abona entrada a partir de los 2 años cumplidos.
Luli Pampín se divierte entre canciones y libros
En esta aventura, Luli Pampín llega acompañada por su inseparable amiga, la Radio Mágica, para dar vida a una biblioteca olvidada. Allí habita un misterioso personaje que mantiene los libros cerrados y cubiertos de polvo. A través de la música, la imaginación y la alegría, Luli buscará devolverles la vida a cada una de esas historias, en un recorrido lleno de momentos interactivos, coreografías y canciones que invitan al público a ser parte del espectáculo.
Con nuevos vestuarios, música original y una puesta en escena deslumbrante, "El Libro Musical" propone una experiencia inmersiva para toda la familia, donde la fantasía se convierte en protagonista y cada historia cobra vida sobre el escenario.
Luli Pampín es una de las figuras más destacadas del entretenimiento infantil en habla hispana. Con millones de seguidores en plataformas digitales y una sólida trayectoria internacional, sus shows combinan música, baile y propuestas didácticas que fomentan la creatividad y el aprendizaje a través del juego. Su contenido ha trascendido fronteras, posicionándola como un verdadero fenómeno entre el público infantil y las familias.
El espectáculo tiene una duración de 90 minutos y comenzará de manera puntual. La producción solicita asistir para ingresar al estadio dos horas antes de la función.
Debido al volumen del sonido que se utiliza normalmente en la sala, se aconseja no concurrir a la función con menores de 1 año. En caso de hacerlo, deberá contar con protección auditiva. La permanencia del menor en la sala, es bajo exclusiva responsabilidad de los padres o tutores del niño.