Venta de entradas para Soda Stereo ECOS: dieron a conocer precios y dónde conseguirlas

Habrá dos tipos de localidades, campo parado y sector platea, con precios que van desde los 130 mil pesos (campo) hasta 220 mil pesos (el sector más caro en platea).

Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza; Matías Michelini, de Electrorock producciones; Emiliano Zalei, Presidente del Concejo Deliberante de Maipú y la Presidenta del EMETUR, Gabriela Testa.

“Es Soda Stereo, en un show para vivir la experiencia. Tecnológicamente es algo nunca visto en Latinoamérica. Con esta tecnología solo hay dos shows en el mundo, el de Abba y el de Soda. No es un holograma, sino que la tecnología pone a Gustavo en un formato sobre el escenario. Soda siempre fue vanguardista y con este show es lo que expone como artista en todo el mundo, su vanguardia. Y eso lo diferencia de los otros shows del grupo como 'Sép7imo Dia' o 'Gracias Totales' que tuvo invitados. Esto no tiene invitados, no es un homenaje, es un show 100% Soda Stereo. Y por la respuesta que tiene puede ser igual o más importante que 'Me verás volver'”, aclaró Matías Michelini, productor de Electrorock.

Además, el Secretario de Cultura Diego Gareca resaltó la importancia de que esta producción suceda en Mendoza. “Quiero destacar el trabajo de manera cotidiana que hace Power Play en el Arena, porque hoy significa una gran apuesta producir espectáculos en este contexto. Y somos los primeros interesados en que este tipo de shows sucedan en Mendoza. Esta propuesta no solo revoluciona la música con los clásicos de Soda, sino esta puesta en escena de vanguardia que sucederá en el Arena. Es importante sostener una agenda de espectáculos para Mendoza, el sector privado generando un valor agregado a la provincia”.