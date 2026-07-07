El anuncio oficial del show Soda Stereo ECOS en Mendoza desató el furor entre los fanáticos de esta icónica banda de rock argentina, y muchos ya se preguntan dónde se podrán conseguir las entradas y qué valores tendrán las mismas.
Venta de entradas para Soda Stereo ECOS: dieron a conocer precios y dónde conseguirlas
En el Arena Stadium se lanzó ayer un show que hace delirar a los fanáticos y que contó con el apoyo de autoridades del Gobierno y de la municipalidad de Maipú
El lunes 6 de julio se realizó la presentación oficial del show en Mendoza en el Salón Priority Pass Powerplay del Arena Maipú. En el evento estuvieron presentes Matías Michelini de Electrorock producciones, el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca; la Presidenta del EMETUR Gabriela Testa, Emiliano Zalei, Presidente del Concejo Deliberante de Maipú, y Diego Villafañe, gerenciador del Stadium, quienes brindaron detalles sobre la realización del espectáculo y la importancia de recibir una producción de estas características en la provincia.
¿Cuánto cuestan y dónde se conseguirán las entradas para Soda Stereo ECOS?
La presentación en Mendoza será el viernes 21 de agosto, en el Arena Maipú Stadium y las entradas estarán a la venta a partir del miércoles 8 de julio, a las 11 horas por Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo en efectivo).
Habrá dos tipos de localidades, campo parado y sector platea, con precios que van desde los 130 mil pesos (campo) hasta 220 mil pesos (el sector más caro en platea).
“Es Soda Stereo, en un show para vivir la experiencia. Tecnológicamente es algo nunca visto en Latinoamérica. Con esta tecnología solo hay dos shows en el mundo, el de Abba y el de Soda. No es un holograma, sino que la tecnología pone a Gustavo en un formato sobre el escenario. Soda siempre fue vanguardista y con este show es lo que expone como artista en todo el mundo, su vanguardia. Y eso lo diferencia de los otros shows del grupo como 'Sép7imo Dia' o 'Gracias Totales' que tuvo invitados. Esto no tiene invitados, no es un homenaje, es un show 100% Soda Stereo. Y por la respuesta que tiene puede ser igual o más importante que 'Me verás volver'”, aclaró Matías Michelini, productor de Electrorock.
Además, el Secretario de Cultura Diego Gareca resaltó la importancia de que esta producción suceda en Mendoza. “Quiero destacar el trabajo de manera cotidiana que hace Power Play en el Arena, porque hoy significa una gran apuesta producir espectáculos en este contexto. Y somos los primeros interesados en que este tipo de shows sucedan en Mendoza. Esta propuesta no solo revoluciona la música con los clásicos de Soda, sino esta puesta en escena de vanguardia que sucederá en el Arena. Es importante sostener una agenda de espectáculos para Mendoza, el sector privado generando un valor agregado a la provincia”.