Mendoza bailó cuarteto al ritmo de Q' Lokura hasta las 4 de la mañana

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Solo apenas 40 minutos después de lo anunciado, con los presentes entonados luego de combinar bebidas espirituosas y cuarteto de la nueva y vieja escuela, apareció la banda en escena. Las luces se apagaron, comenzó la puesta sonora que marcaba el inicio del show y apareció Rodrigo Villamea en acción (presentador y animador oficial de Q’ Lokura).

En medio de gritos eufóricos (mayormente del público femenino) y flashes de teléfonos, el Chino y el Nico saltaron a escena. Con “Baile inolvidable”, Sattler fue el primero en tomar el micrófono e iniciar una fiesta que duraría hasta altas horas de la madrugada. Luego siguió con “Tu misterioso alguien”, “Dejaría todo”, “Y tu te vas”, “El de la mala suerte”, “Si no es muy tarde”, “Calumnia” y un clásico de la banda: “No se va”.

Cuando Nico Sattler estaba cantando su último tema, y antes que el Chino tomara la posta, un fanático aprovechó un descuido y subió al escenario para abrazar a Herrera. El equipo de seguridad lo sacó rápidamente y lo regresó a su lugar en la VIP. Luego del percance, la banda se tomó unos pocos minutos para garantizar que el cantante estaba bien.

Con el pulgar arriba del Chino, el show continuó. El primer tema de Herrera fue uno de los más nuevos de la banda cuartetera: “El trato”. Después siguió con mix de hits que dejó afónicos a los presentes: “Ex de verdad”, “En otra vida”, “En privado”, “Te lo pido de rodillas”, “Perfecta”. Antes de ceder su lugar, el músico regaló una versión inédita de “Soy sabalero” un clásico de Los Palmeras.

Para bajar un poco la euforia y darle espacio a los más románticos, Nico Sattler volvió al escenario con siete temas dedicados al amor (y al desamor): “Tanto amor”, “A un milímetro de ti”, “Llámame loco”, “En la cara”, “Aventura”, “Amor de su cama” y “Aquello que pasó”.

Antes de la primera pausa, el Chino Herrera regresó a escena con “Creo en mi” para después cantar “Por mil noches”, “Así fue”, “Pero me acuerdo de ti”, “Y que hacer para verte”, “Un siglo sin ti” y “Noche con arte”. Previo a la pausa, el joven cordobés interpretó un clásico del viejo cuarteto que todos conocimos por el Potro Rodrigo: “Qué ironía”.

El “cooling break musical” permitió a los presentes bajar un poco las pulsaciones e hidratarse con bebidas que, por cierto, estaban a un costo accesible en comparación con los precios que se manejan en las noches mendocinas:

Vaso de 500cc de fernet, vodka o gin: $12.000

Vinos espumantes con energizante: $40.000 y $60.000

Vino dulce: $30.000

Cerveza: $6.000 lata y $8.000 la botella de 330cc

Gaseosa 500cc o agua 500cc: $5.000

Después de la primera pausa de hidratación, el show se reinició con Nicolás Sattler entonando un triplete de canciones que le devolvió ritmo y fiesta a la noche: “Quédate”, “Soy favela”, “Lo que hay por ahí”. Luego continuó con otros dos hits de los últimos años: “El mismo aire” y “Tu foto”.

Seguido de esto, rápidamente Facundo Herrera tomó la posta para interpretar un clásico de Q’ Lokura que, por cierto, fue de los más gritados de la noche: “Me duele tu nombre”. Continuó con “Tatoo”, “Cuarteto Session 5”, “Piensa en mi” y “Que onda perdida”.

El show de la banda cordobesa atravesaba su Ecuador y Sattler retornó al escenario con “For fun”, “Cicatrices”, “Pensamientos”, “Bailando bachata”, “Uno los dos” y “Por lo que yo te quiero”. Antes de ceder su lugar, sacó de la galera dos temas que marcaron la noche de los presentes: “Manos de tijera” (de los mejores y grandes éxitos de Q’ Lokura) y “Puñaladas” (el último gran hit que sacó la banda con Lauta y Amigo de artistas y que ya tiene 7 millones de reproducciones en YouTube).

Antes de la última pausa de hidratación, Chino Herrera hizo explotar la noche con una batería de temas: “Te voy a amar”, “Carita triste”, “Quién te dijo”, “Amor de mierda”, “Yo era”, “Él no va a venir” y “El Jefe”, para luego cerrar con una buena interpretación de “¿Quién se ha tomado todo el vino?” de la Mona Jiménez.

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La tercera y última salida de Q’ Lokura fue notablemente más breve que el resto (poco más de 20 minutos). En su entrega final, Sattler cantó “Mil preguntas”, “Por lo contrario”, “La última granada”, “Un montón de estrellas” y “Frágil”.

Por su parte, el Chino Herrera cerró con “Seminare”, “Te pido que la dejes”, “Búscate un hombre que te quiera” y “Cuidado que te supero”, este último fue otro de los temas más cantados de la noche.