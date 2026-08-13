La familia de Antonela Murga (32), la mujer que quedó gravemente herida luego del accidente en el que falleció su marido Claudio Assenza el sábado al caer su vehículo del Acceso Este, está realizando un pedido de dadores de sangre para responder al Centro Provincial de Hemoterapia.
Pidieron dadores de sangre para la mujer que quedó herida en el accidente del Acceso Este
María Antonela Murga permanece internada grave en terapia intensiva del Hospital Central. Su familia necesita dadores de sangre de los grupos A+, 0+ y 0-
El estado de Antonela es reservado, al igual que el de su hijo mayor, un niño de 10 años que está en terapia intensiva del hospital Notti. En cambio, la niña más pequeña del matrimonio, de 8 años, ya está fuera de peligro.
Los familiares de Claudio y Antonela han pedido, además, testigos que puedan acreditar lo que sucedió en el Acceso Este, cuando un joven de 19 años Iván Santos- chocó con su Jeep el auto de la familia y ambos vehículos cayeron a la calle Alberdi, frente a la Terminal.
Una vida que quedó atravesada por el accidente
Antonela es kinesióloga y a lo largo de su vida trabajó en distintos centros vinculados con la rehabilitación. Pero además de su profesión, su vida estaba profundamente ligada a su familia: es mamá de dos chicos y compañera de Assenza desde hacía al menos 16 años.
Las imágenes que la familia compartió a lo largo de los años muestran una historia construida desde muy jóvenes. En fotografías de hace más de una década, Antonela y Claudio aparecen juntos, cuando todavía eran muy chicos, mucho antes de convertirse en los padres de los dos niños que hoy atraviesan también las consecuencias del accidente.
Los niños también fueron víctimas del accidente. El chico sufrió heridas de gravedad y permanece internado en terapia intensiva del Hospital Pediátrico Humberto Notti. La niña también resultó lesionada, aunque se encuentra fuera de peligro.
El pedido de sangre para Antonela
El pedido comenzó a circular este jueves entre familiares, amigos y personas cercanas a la familia. La convocatoria solicita dadores de sangre de los grupos A+, 0+ y 0-, sin que se haya difundido públicamente un nuevo parte médico con detalles sobre las lesiones que presenta Antonela.
Lo que sí se conoce es que continúa internada en terapia intensiva del Hospital Central y que su estado es reservado. Por eso, quienes puedan colaborar pueden presentarse en el Centro Regional de Hemoterapia, en Montecaseros y Garibaldi, detrás del Hospital Central, de lunes a viernes de 8 a 14.
La familia pidió además que la convocatoria sea difundida para ampliar la cantidad de personas que puedan acercarse a donar.
El accidente que cambió a una familia
El pedido de sangre se produce días después del choque ocurrido en el Acceso Este, cuando dos vehículos terminaron cayendo luego de impactar contra un guardarrail. Como consecuencia del siniestro murió Claudio Assenza y varias personas resultaron heridas.
El conductor del Jeep Renegade negro que protagonizó el choque fue imputado por homicidio culposo. Aún no está claro qué provocó que perdiera la dirección del vehículo e impactara fuertemente contra el Nissan Kicke de los Assenza. Mientras tanto, la familia de las víctimas reclama que la calificación legal sea agravada, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el indicente.
En medio de ese proceso judicial, la situación más urgente permanece del lado de las víctimas: Antonela continúa internada en estado reservado, su hijo de 10 años permanece en terapia intensiva del Notti y la familia atraviesa el duelo por la muerte de Claudio.
En pocas palabras
- Piden dadores de sangre: se solicita colaboración para Antonela Murga, internada grave tras un accidente en el Acceso Este.
- Estado crítico: la mujer se encuentra en terapia intensiva del Hospital Central, su estado es reservado.
- Ubicación y horarios: la donación se recibe en el Centro Regional de Hemoterapia, Montecaseros y Garibaldi, de lunes a viernes de 8 a 14.