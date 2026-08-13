Pidieron dadores de sangre para la mujer que quedó herida en el accidente del Acceso Este

La escena del trágico accidente en el Acceso Este. Foto: archivo

Una vida que quedó atravesada por el accidente

Antonela es kinesióloga y a lo largo de su vida trabajó en distintos centros vinculados con la rehabilitación. Pero además de su profesión, su vida estaba profundamente ligada a su familia: es mamá de dos chicos y compañera de Assenza desde hacía al menos 16 años.

Las imágenes que la familia compartió a lo largo de los años muestran una historia construida desde muy jóvenes. En fotografías de hace más de una década, Antonela y Claudio aparecen juntos, cuando todavía eran muy chicos, mucho antes de convertirse en los padres de los dos niños que hoy atraviesan también las consecuencias del accidente.

Los niños también fueron víctimas del accidente. El chico sufrió heridas de gravedad y permanece internado en terapia intensiva del Hospital Pediátrico Humberto Notti. La niña también resultó lesionada, aunque se encuentra fuera de peligro.

Claudio, Antonela y sus dos hijos cuando eran más pequeños. Foto: redes sociales

El pedido de sangre para Antonela

El pedido comenzó a circular este jueves entre familiares, amigos y personas cercanas a la familia. La convocatoria solicita dadores de sangre de los grupos A+, 0+ y 0-, sin que se haya difundido públicamente un nuevo parte médico con detalles sobre las lesiones que presenta Antonela.

Lo que sí se conoce es que continúa internada en terapia intensiva del Hospital Central y que su estado es reservado. Por eso, quienes puedan colaborar pueden presentarse en el Centro Regional de Hemoterapia, en Montecaseros y Garibaldi, detrás del Hospital Central, de lunes a viernes de 8 a 14.

La familia pidió además que la convocatoria sea difundida para ampliar la cantidad de personas que puedan acercarse a donar.

Claudio y Antonela en unas vacaciones del año 2010. Foto: redes sociales

El accidente que cambió a una familia

El pedido de sangre se produce días después del choque ocurrido en el Acceso Este, cuando dos vehículos terminaron cayendo luego de impactar contra un guardarrail. Como consecuencia del siniestro murió Claudio Assenza y varias personas resultaron heridas.

El conductor del Jeep Renegade negro que protagonizó el choque fue imputado por homicidio culposo. Aún no está claro qué provocó que perdiera la dirección del vehículo e impactara fuertemente contra el Nissan Kicke de los Assenza. Mientras tanto, la familia de las víctimas reclama que la calificación legal sea agravada, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el indicente.

En medio de ese proceso judicial, la situación más urgente permanece del lado de las víctimas: Antonela continúa internada en estado reservado, su hijo de 10 años permanece en terapia intensiva del Notti y la familia atraviesa el duelo por la muerte de Claudio.