Imaginate encontrar tesoro histórico entre los escombros y descubrir algo mágico incluso más de 100 años después. Así ocurrió en una exploración a edificios destinados a la demolición en Kansas, donde lo que prometía ser una búsqueda de antigüedades entre los escombros terminó revelando un tesoro de valor para un ex soldado.
Se trataba de una postal militar de 1917 que supo regresar a las manos de los descendientes de su dueño original. Te contamos todos los detalles de esta fabulosa historia.
Soldado luchó en la Primera Guerra Mundial y 109 años después, su familia recibe un mensaje inesperado
Un hombre llamado Dylan Mermis fue invitado a una búsqueda del tesoro en edificios que pronto serían demolidos en Russell, Kansas, sin embargo, lo que ocurrió luego es algo que jamás podría haber imaginado. Los edificios estaban repletos de antigüedades, tenían más de 10.000 pies cuadrados de superficie y obtuvo un hallazgo histórico.
Dylan dedicó aproximádamente unas 19 horas a lo largo de dos días a registrar el contenido de los edificios. Estaba revolviendo una habitación llena de objetos y se puso a reunir todas las revistas que pudo encontrar. Aunque la mayoría eran revistas famosas como Cosmopolitan, y databan de entre 1887 y 1920, encontró entre ellas una caja con muchas fotos.
Aquellas fotos estaban demasiado deterioradas para recuperarlas, pero una postal de hace 109 años fue la excepción. El soldado de la foto era Hugh H. Hoff, quien le escribía a su primo en 1917.
La carta explicaba que el hombre acababa de graduarse de su formación inicial de oficiales y rechazó un puesto de primer teniente en la Reserva para aceptar un puesto de segundo teniente en el Ejército en servicio activo. Esto habría ocurrido durante la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
Con intriga sobre la historia de aquel soldado, el hombre buscó el nombre completo de Hoff en Google y encontró su perfil histórico. Allí notó que no solo sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, sino que vivió hasta 1944 y tenía hijos.
Fihanlmente, aunque una de las hijas del soldado ya había fallecido, encontró información sobre sus nietos y bisnietos para contarlo lo sucedido y entregar la foto. Fue el final perfecto para una historia que comenzó con un descubrimiento inesperado en el lugar menos pensado.
En pocas palabras
- Descubrimiento histórico: hallaron una postal militar de 1917 entre ruinas destinadas a demolición en Kansas.
- El soldado: la postal pertenece a Hugh H. Hoff, quien luchó en la Primera Guerra Mundial y vivió hasta 1944.
- Reunión familiar: la postal llegó a manos de sus descendientes, conectando a la familia con su historia 109 años después.