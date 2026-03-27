La guerra más corta de la historia duró 38 minutos y tuvo a una potencia mundial

guerra mas corta

La crisis estalló el 25 de agosto de 1896, cuando el sultán Hamad bin Thuwaini, quien era favorable a los intereses británicos, murió de manera repentina. Sin perder tiempo, su primo, Khalid bin Barghash, tomó el control del palacio y se proclamó nuevo sultán, desafiando abiertamente la autoridad del Imperio Británico.

Los británicos, liderados por el cónsul general interino Basil Cave, consideraron esto un acto de rebelión y un "casus belli" (motivo de guerra). Le dieron a Khalid un ultimátum claro: abdicar y abandonar el palacio antes de las 9 del 27 de agosto, o enfrentar las consecuencias militares.

9 AM: Comienza la cuenta regresiva

Khalid bin Barghash subestimó la determinación británica. Creyendo que no se atreverían a atacar, rechazó el ultimátum. A las 9, tal como se había advertido, la situación escaló.

La flota británica, compuesta por cinco buques de guerra (tres cruceros y dos cañoneros) situados en el puerto, recibió la orden de abrir fuego contra el palacio del sultán, una estructura de madera defendida por unos 3,.00 soldados zanzibarianos, la mayoría de ellos voluntarios sin experiencia militar, y algunas piezas de artillería obsoletas.

guerra mas corta de la historia

El desarrollo de la guerra más corta: 38 minutos de caos

El bombardeo del Imperio Británico fue devastador e inmediato. El palacio de madera se convirtió rápidamente en una ruina en llamas. Los defensores, atrapados y superados, no tuvieron oportunidad frente a la artillería moderna.

Mientras el palacio ardía y la bandera del sultán era derribada, Khalid bin Barghash huyó por una puerta trasera, buscando refugio en el consulado alemán local.

A las 9:38 AM, tras solo 38 minutos de fuego continuo, los británicos detuvieron el ataque. El conflicto había terminado. El sultán rebelde había huido y sus fuerzas estaban diezmadas. Alrededor de 500 personas resultaron muertas o heridas. Poco después ya había un nuevo sultán respondiendo a los intereses británicos y el sistema funcionó así hasta que Zanzíbar tuvo su independencia en la década de 1960.