Los poderosos misiles flamingo con los que Ucrania hace temblar a Rusia

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó hoy martes que Ucrania empleó misiles de crucero de largo alcance modelo Flamingo contra objetivos militares e industriales rusos, entre los que se incluye una instalación en Cheboksary.
"Los misiles se lanzaron como parte de la operación 'Deep Strike' de las Fuerzas Armadas de Ucrania", afirmó Zelensky a través de sus redes sociales.
Los proyectiles recorrieron más de 1.500 kilómetros hasta llegar a varios objetivos relacionados con la industria de defensa de Rusia, según el mandatario. La fábrica dañada en Cheboksary fabrica sistemas de protección de relés, equipos de automatización y componentes de navegación empleados por la flota, la aviación y la industria de misiles rusos.
Respuesta a las agresiones
"Anoche, se llevaron a cabo lanzamientos de combate de misiles de crucero F-5 Flamingo como parte de la operación de Golpe Profundo de las Fuerzas Armadas contra varios objetivos enemigos, incluidos instalaciones del complejo militar-industrial en Cheboksary", indicó el mandatario en su posteo, que incluyó también un video del ataque.
"Estos son los sistemas que utiliza Rusia en su guerra contra Ucrania", afirmó, y describió los ataques como una respuesta a las agresiones rusas.
La instalación, que funciona bajo JSC VNIIR-Progress, fue alcanzada en la madrugada, a pesar de contar con estructuras metálicas de protección para disminuir los ataques. Con todo, aquellas protecciones no pudieron evitar el efecto de los proyectiles.
El video del ataque de Ucrania
El poderoso Flamingo
El Flamingo es un misil desarrollado por Fire Point y presentado en 2025 que tendría un alcance de hasta 3.000 kilómetros y podría transportar una ojiva de entre 1.100 y 1.150 kilogramos.
Está pensado para golpear objetivos críticos a velocidades de hasta 900 kilómetros por hora. Su última utilización conocida fue el 28 de marzo contra una planta de explosivos en la región de Samara.