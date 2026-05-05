Los poderosos misiles flamingo con los que Ucrania hace temblar a Rusia

Respuesta a las agresiones

misil ucrania El ataque de Ucrania contra objetivos rusos fue exitoso, según explicó el mandatario Zelensky.

"Anoche, se llevaron a cabo lanzamientos de combate de misiles de crucero F-5 Flamingo como parte de la operación de Golpe Profundo de las Fuerzas Armadas contra varios objetivos enemigos, incluidos instalaciones del complejo militar-industrial en Cheboksary", indicó el mandatario en su posteo, que incluyó también un video del ataque.

"Estos son los sistemas que utiliza Rusia en su guerra contra Ucrania", afirmó, y describió los ataques como una respuesta a las agresiones rusas.

La instalación, que funciona bajo JSC VNIIR-Progress, fue alcanzada en la madrugada, a pesar de contar con estructuras metálicas de protección para disminuir los ataques. Con todo, aquellas protecciones no pudieron evitar el efecto de los proyectiles.

El video del ataque de Ucrania

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Last night, combat launches of F-5 Flamingo cruise missiles were carried out as part of the Armed Forces’ Deep Strike operation against several enemy targets, including military-industrial… pic.twitter.com/ndxnuIenyO — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

El poderoso Flamingo

El Flamingo es un misil desarrollado por Fire Point y presentado en 2025 que tendría un alcance de hasta 3.000 kilómetros y podría transportar una ojiva de entre 1.100 y 1.150 kilogramos.

Está pensado para golpear objetivos críticos a velocidades de hasta 900 kilómetros por hora. Su última utilización conocida fue el 28 de marzo contra una planta de explosivos en la región de Samara.