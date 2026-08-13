RAE: parece un grave error pero pocos saben que esta palabra está en el diccionario

Lo cierto, es que en sus respuestas a los usuarios del español ha insistido en que la única forma válida para referirnos al décimo mes del año es octubre.

Si se consulta el Diccionario de la lengua española, la entrada es muy clara. Otubre está incluido como un sustantivo masculino, queha caído en desuso y cuyo significado redirige a octubre.

Nada más. Esa brevedad ha sido suficiente para provocar debates recurrentes en redes sociales, donde no faltan quienes acusan a la RAE de destrozar el idioma.

Sin embargo,no significa que la RAE acepte otubre como una forma correcta que podamos usar en 2026. Simplemente la documenta.

Según la propia RAE, se trata de una variante antigua que ya aparece en el diccionario desde el año 1803 y que actualmente se considera vulgar. Es decir, impropia del habla culta. Por eso está marcada como desusada y se recomienda evitarla.

El caso de otubre es muy similar al de setiembre, otra forma que sorprende a muchos hablantes. Ambas tienen una explicación histórica y fonética.

En el paso del latín al español, uno de los procesos más habituales fue la simplificación de grupos consonánticos difíciles de pronunciar, un fenómeno conocido como fonotáctica.

Así, del latín Septembrem surgió setiembre, y de una variante latina Octuber se explica la forma otubre. El español antiguo evitaba combinaciones como /pt/ o /kt/, por lo que eliminaba una consonante para facilitar la pronunciación.

De ahí que estas variantes fueran normales durante siglos antes de imponerse las formas cultas septiembre y octubre.

El caso de otubre no es único en español. Hay otras palabras en desuso que la RAE incluye en el diccionario por motivos históricos. Por ejemplo, ocurre con almóndiga o murciégalo.

Fuente: okdiario.com