¿Cómo se dice cocreta o croqueta?: la RAE no acepta debate y lo tiene muy claro.

¿Existe la palabra "cocreta"? La respuesta corta es no. La forma "cocreta" no es aceptada por la RAE y, por tanto, no debe considerarse correcta en contextos formales ni escritos. Esta palabra es un ejemplo de deformación popular de términos más complejos fonéticamente, en este caso, de "croqueta".

Algunos piensan que cocreta puede usarse como sinónimo vulgar de croqueta en determinados contextos. Sin embargo, desde el punto de vista lingüístico no hay discusión posible: sólo croqueta es correcta.

Desde la RAE se aclara que: "La forma "cocreta" es una variante popular que debe evitarse en el habla culta". Esto quiere decir que, aunque muchas personas la usen en la vida diaria, especialmente en registros coloquiales o familiares, no está reconocida como válida dentro del estándar normativo del español.

La postura de la Real Academia Española es clara y no ha cambiado con el paso del tiempo. A la pregunta de si es válido el uso de cocreta, la respuesta es un no rotundo.

Se trata de una forma vulgar que nunca ha figurado en el diccionario académico y que no se considera correcta en ningún contexto formal ni normativo.

El Diccionario panhispánico de dudas es todavía más explícito. En la entrada correspondiente a croqueta señala que es errónea la forma cocreta, usada a veces en la lengua popular.

Es decir, se reconoce su presencia en el habla coloquial, pero se subraya que no es una forma aceptada. Por tanto, no se trata de una palabra en proceso de incorporación ni de una variante admitida. Simplemente, cocreta es un error.

Fuente: okdiario.com