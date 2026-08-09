¿Medio ambiente o medioambiente?: la RAE lo tiene bien claro y así lo explicó

Es cierto que ambas son correctas, pero se prefiere esta versión. De hecho, tanto el Diccionario panhispánico de dudas como la Fundéu han coincidido en el diagnóstico.

La RAE nos indica en su portal de «Dudas rápidas» que tanto «medioambiente», en una sola palabra, como «medio ambiente», en dos palabras, son grafías válidas, pero se recomienda usar con preferencia la grafía simple «medioambiente».

La RAE nos indica que esto se debe a las reglas gramaticales y ortográficas del español. Según nos describe, aunque aún es mayoritaria la grafía «medio ambiente», en dos palabras, el primer elemento de este tipo de compuestos (medio) suele hacerse átono (que no tiene acento prosódico o de intensidad).

Las palabras que pierden su acento prosódico al pronunciarse, es decir, ese realce con que se pronuncia una sílaba con respecto a las demás que la acompañan, junto a otros vocablos tienden a escribirse unidas.

La Real Academia Española recoge el término medioambiente en el Diccionario panhispánico de dudas como el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. La clave está en cómo lo escribimos.

Según explica la RAE, aunque la grafía medio ambiente sigue siendo mayoritaria en el uso, se recomienda escribirlo en una sola palabra: medioambiente.

Fuente: okdiario.com