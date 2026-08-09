La Coordinación del Paso Cristo Redentor oficializó este domingo la continuidad del cierre preventivo, que lleva casi un mes, del paso internacional. La decisión entre las autoridades de Argentina y Chile obedece a extremas condiciones meteorológicas en la alta montaña, con nevadas persistentes y ráfagas que alcanzarán velocidades de entre 110 y 160 kilómetros por hora.
El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado y se registran vientos de hasta 160 km/h
La inestabilidad climática y las intensas ráfagas impiden un tránsito seguro en la cordillera. Miles de camiones siguen varados en la Ruta 7
Según el comunicado de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, el dictamen se adoptó tras una reunión de evaluación técnica del Comité Integrado del Sistema Cristo Redentor. En el encuentro participaron equipos operativos de ambos países, los cuales concluyeron que el clima en la cordillera pone en severo riesgo la seguridad vial de conductores y transportistas.
A pesar de que el personal de los complejos fronterizos se encuentra desplegado y listo para retomar las operaciones de control de frontera, la persistencia del mal tiempo impide establecer una ventana de circulación confiable. Las autoridades recalcaron que cualquier actualización sobre el estado de la Ruta 7 se transmitirá por los medios oficiales institucionales.
Vientos de 160 km/h frenan la reapertura del paso Cristo Redentor
El informe oficial destacó que los trabajos de remoción realizados por los organismos viales de Argentina y Chile permitieron despejar sectores críticos del trazado cordillerano. Sin embargo, la combinación de intensas nevadas y vientos intensos de hasta 160 km/h anulan la posibilidad de habilitar el tránsito sin exponer a los usuarios a situaciones de emergencia.
Las coordinaciones binacionales explicaron que el fenómeno meteorológico genera un constante arrastre de nieve sobre la calzada y visibilidad nula en varios tramos del camino internacional. En este contexto, recomendaron a los usuarios reprogramar sus viajes y mantenerse informados de manera permanente antes de emprender viaje hacia la alta montaña.
El sector del transporte de carga sufre de manera directa la inactividad del corredor, que ya superó las tres semanas de inoperatividad consecutiva debido a temporales de nieve que las autoridades calificaron como históricos. La nieve acumulada en ciertos sectores superó registros de las últimas cuatro décadas, complicando las labores habituales del operativo invernal y extendiendo los plazos previstos.
Pérdidas millonarias por la parálisis en el paso Cristo Redentor
El prolongado cierre del paso trasandino provocó un escenario de saturación logística en Mendoza, donde permanecen camiones varados en estaciones de servicio, paradores y playones de estacionamiento a lo largo de la Ruta 7. La Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) advirtió que la cifra de unidades esperando cruzar a Chile continúa aumentando día a día.
Desde la entidad empresarial estimaron que, en cuanto se otorgue la habilitación del tránsito internacional, se volcarán progresivamente alrededor de 4.000 camiones hacia la traza cordillerana. La acumulación genera severos inconvenientes de infraestructura y seguridad vial en los municipios del Valle de Uco y el Gran Mendoza, donde se montaron puntos de contención.
En términos financieros, la parálisis fronteriza representa un impacto económico devastador para las empresas de transporte de cargas. Cada jornada de inactividad genera un costo operativo promedio de U$S 450 por camión detenido, monto que se eleva a los U$S 600 diarios en el caso de las unidades equipadas con sistemas de frío para mercadería perecedera.
Estos costos adicionales derivan del consumo permanente de combustible para mantener encendidos los motores térmicos de refrigeración, la estadía de los choferes y los perjuicios por el incumplimiento de los contratos internacionales de entrega de productos. La situación compromete la sustentabilidad de pymes del sector y afecta la cadena logística.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado por inestabilidad climática y vientos de hasta 160 km/h.
- Situación actual: miles de camiones permanecen varados en la Ruta 7, afectando la logística.
- Impacto económico: el cierre prolongado genera pérdidas diarias de hasta 600 USD por camión.