El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado y se registran vientos de hasta 160 km/h

Vientos de 160 km/h frenan la reapertura del paso Cristo Redentor

El informe oficial destacó que los trabajos de remoción realizados por los organismos viales de Argentina y Chile permitieron despejar sectores críticos del trazado cordillerano. Sin embargo, la combinación de intensas nevadas y vientos intensos de hasta 160 km/h anulan la posibilidad de habilitar el tránsito sin exponer a los usuarios a situaciones de emergencia.

Las coordinaciones binacionales explicaron que el fenómeno meteorológico genera un constante arrastre de nieve sobre la calzada y visibilidad nula en varios tramos del camino internacional. En este contexto, recomendaron a los usuarios reprogramar sus viajes y mantenerse informados de manera permanente antes de emprender viaje hacia la alta montaña.

El sector del transporte de carga sufre de manera directa la inactividad del corredor, que ya superó las tres semanas de inoperatividad consecutiva debido a temporales de nieve que las autoridades calificaron como históricos. La nieve acumulada en ciertos sectores superó registros de las últimas cuatro décadas, complicando las labores habituales del operativo invernal y extendiendo los plazos previstos.

Continúan las nevadas en Alta Montaña. Foto: gentileza Gerardo Tejeda

Pérdidas millonarias por la parálisis en el paso Cristo Redentor

El prolongado cierre del paso trasandino provocó un escenario de saturación logística en Mendoza, donde permanecen camiones varados en estaciones de servicio, paradores y playones de estacionamiento a lo largo de la Ruta 7. La Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) advirtió que la cifra de unidades esperando cruzar a Chile continúa aumentando día a día.

Desde la entidad empresarial estimaron que, en cuanto se otorgue la habilitación del tránsito internacional, se volcarán progresivamente alrededor de 4.000 camiones hacia la traza cordillerana. La acumulación genera severos inconvenientes de infraestructura y seguridad vial en los municipios del Valle de Uco y el Gran Mendoza, donde se montaron puntos de contención.

Miles de camiones varados esperan por la apertura del Paso Cristo Redentor.

En términos financieros, la parálisis fronteriza representa un impacto económico devastador para las empresas de transporte de cargas. Cada jornada de inactividad genera un costo operativo promedio de U$S 450 por camión detenido, monto que se eleva a los U$S 600 diarios en el caso de las unidades equipadas con sistemas de frío para mercadería perecedera.

Estos costos adicionales derivan del consumo permanente de combustible para mantener encendidos los motores térmicos de refrigeración, la estadía de los choferes y los perjuicios por el incumplimiento de los contratos internacionales de entrega de productos. La situación compromete la sustentabilidad de pymes del sector y afecta la cadena logística.