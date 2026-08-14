AUH y Asignación por Embarazo de ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra con el aumento del 2,11%

Esta actualización alcanza por igual a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la Asignación por Embarazo (AUE) y a la AUH por Hijo con Discapacidad, garantizando que ambas prestaciones mantengan el mismo valor base de liquidación.

Cuánto cobran la AUH y la AUE en septiembre de 2026

Como marca la normativa del sistema previsional, los titulares de AUH y AUE perciben mensualmente el 80% del valor total de la prestación de manera directa en su caja de ahorro bancaria. El 20% restante queda retenido en el organismo hasta que se acrediten los controles de salud, vacunación y regularidad escolar mediante la presentación de la Libreta AUH.