Tras la confirmación del dato de inflación de julio del INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un aumento del 2,11% para el régimen de asignaciones sociales durante septiembre de 2026.
AUH y Asignación por Embarazo de ANSES en septiembre 2026: cuánto se cobra con el aumento del 2,11%
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento oficial por movilidad en la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. El detalle de los valores totales, el cobro mensual del 80% en mano y el cronograma unificado de pagos para septiembre
Esta actualización alcanza por igual a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la Asignación por Embarazo (AUE) y a la AUH por Hijo con Discapacidad, garantizando que ambas prestaciones mantengan el mismo valor base de liquidación.
Cuánto cobran la AUH y la AUE en septiembre de 2026
Como marca la normativa del sistema previsional, los titulares de AUH y AUE perciben mensualmente el 80% del valor total de la prestación de manera directa en su caja de ahorro bancaria. El 20% restante queda retenido en el organismo hasta que se acrediten los controles de salud, vacunación y regularidad escolar mediante la presentación de la Libreta AUH.
Con la suba del 2,11%, la escala de cobro queda configurada de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031 y con la retención del 20% es $ 123.224,80
- Asignación por Embarazo (AUE): $154.031 y con la retención del 20% es $123.224,80
- AUH por Hijo con Discapacidad: $501.537 y con la retenciación del 20% es $401.229,60
Calendario de pagos por DNI para AUH y AUE en septiembre 2026
Las fechas de acreditación para la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo coinciden con el primer tramo del cronograma de jubilaciones mínimas, desplegándose de forma progresiva según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.
Requisitos para acceder al beneficio
Tanto la AUH como la Asignación por Embarazo de ANSES están destinadas a familias que se encuentran dentro de los siguientes sectores:
- Trabajadores en la informalidad o sin aportes previsionales.
- Personas desocupadas.
- Trabajadores de casas particulares.
- Monotributistas sociales.
En pocas palabras
- ANSES actualiza: Se aplicará un aumento del 2,11% en septiembre para la AUH y Asignación por Embarazo.
- Montos y cobro: Se detallan los montos a percibir, incluyendo el 80% en mano y el 20% retenido.
- Cronograma de pagos: Se presenta el calendario de cobro unificado por terminación de DNI para septiembre.