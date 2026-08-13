Alerta de ANSES por estafas a jubilados y beneficiarios: comunicado urgente del organismo

Las reglas de oro de ANSES para evitar engaños

Con el objetivo de prevenir fraudes financieros, la entidad previsional recordó los puntos centrales que se deben tener en cuenta frente a cualquier contacto de terceros:

Nunca piden datos sensibles: ANSES jamás solicita claves bancarias, contraseñas, datos personales ni información confidencial a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto (SMS).

jamás solicita claves bancarias, contraseñas, datos personales ni información confidencial a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto (SMS). Trámites 100% gratuitos: todas las gestiones, consultas y trámites ante el organismo son completamente gratuitos. No se requieren gestores, abogados ni intermediarios.

todas las gestiones, consultas y trámites ante el organismo son completamente gratuitos. No se requieren gestores, abogados ni intermediarios. Falsas promesas económicas: se detectaron casos de estafadores que se hacen pasar por empleados estatales prometiendo cobros extra, bonos o beneficios con la excusa de obtener datos bancarios. Cualquier comunicación con este argumento debe desestimarse de inmediato.

se detectaron casos de estafadores que se hacen pasar por empleados estatales prometiendo cobros extra, bonos o beneficios con la excusa de obtener datos bancarios. Cualquier comunicación con este argumento debe desestimarse de inmediato. Canales oficiales verificados: la única página web autorizada es anses.gob.ar. En redes sociales, las cuentas legítimas se identifican bajo el usuario @ansesgob con la tilde azul de verificación. Toda publicación fuera de estos medios carece de validez.

Cómo y dónde denunciar un intento de estafa

Las denuncias por difusión de información falsa o por intentos de fraude son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, encargada de iniciar las acciones legales correspondientes.