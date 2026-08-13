Alerta de ANSES por estafas a jubilados y beneficiarios: comunicado urgente del organismo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia urgente dirigida a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ante la reaparición de intentos de estafas virtuales y telefónicas. El organismo reiteró las reglas de seguridad fundamentales para proteger la información de los usuarios y detalló los canales gratuitos habilitados para denunciar estos delitos.
Las reglas de oro de ANSES para evitar engaños
Con el objetivo de prevenir fraudes financieros, la entidad previsional recordó los puntos centrales que se deben tener en cuenta frente a cualquier contacto de terceros:
- Nunca piden datos sensibles: ANSES jamás solicita claves bancarias, contraseñas, datos personales ni información confidencial a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto (SMS).
- Trámites 100% gratuitos: todas las gestiones, consultas y trámites ante el organismo son completamente gratuitos. No se requieren gestores, abogados ni intermediarios.
- Falsas promesas económicas: se detectaron casos de estafadores que se hacen pasar por empleados estatales prometiendo cobros extra, bonos o beneficios con la excusa de obtener datos bancarios. Cualquier comunicación con este argumento debe desestimarse de inmediato.
- Canales oficiales verificados: la única página web autorizada es anses.gob.ar. En redes sociales, las cuentas legítimas se identifican bajo el usuario @ansesgob con la tilde azul de verificación. Toda publicación fuera de estos medios carece de validez.
Cómo y dónde denunciar un intento de estafa
Las denuncias por difusión de información falsa o por intentos de fraude son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, encargada de iniciar las acciones legales correspondientes.
- Si recibiste un mensaje sospechoso o fuiste víctima de un intento de engaño, podés realizar la denuncia de forma gratuita a través de los siguientes medios:
- Por internet: ingresando al portal Mi ANSES y seleccionando las opciones Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- Por teléfono: llamando a la línea gratuita de atención ciudadana 130.
- De forma presencial: en la sede central de Av. Paseo Colón 329 (5° piso, CABA) o en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio.
- Por correo postal: enviando una nota por escrito a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
En pocas palabras
- Alerta de ANSES: El organismo emitió un comunicado urgente sobre estafas dirigidas a jubilados y beneficiarios.
- Prevención de fraudes: ANSES recuerda no compartir datos sensibles y que todos los trámites son gratuitos.
- Cómo denunciar: Se detallan canales gratuitos para reportar intentos de estafa, incluyendo web, teléfono y presencial.
Resumen generado por Thinkindot AI