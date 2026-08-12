Fecha de cobro para los jubilados de la ANSES: cuándo cobro en agosto 2026

A continuación, se detallan los montos a percibir según cada categoría, incluyendo el bono previsional de $70.000:

Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92

$419.775,92 más bono de $70.000: Jubilación máxima: $2.824.694,50

PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74

$335.820,74 y bono de $70.000: PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14

Alcance del bono previsional de agosto

El bono extraordinario de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes mensuales en la misma cuenta bancaria, sin requerir trámites previos:

Beneficiarios principales: está destinado principalmente a quienes perciben el haber mínimo, a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los beneficiarios de la PUAM.

está destinado principalmente a quienes perciben el haber mínimo, a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los beneficiarios de la PUAM. Cobro proporcional: para los beneficiarios que cobran un haber contributivo superior al mínimo, el bono se otorga de forma proporcional hasta completar el tope garantizado de $489.775,92.

Calendario completo de fechas de pago de agosto 2026

Las acreditaciones de ANSES se efectúan de forma escalonada según la prestación y el número final del DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

10 de agosto DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

11 de agosto DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

12 de agosto DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de agosto

10 de agosto DNI terminado en 1: 11 de agosto

11 de agosto DNI terminado en 2: 12 de agosto

12 de agosto DNI terminado en 3: 13 de agosto

13 de agosto DNI terminado en 4: 14 de agosto

14 de agosto Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional (sin actividad bancaria).

DNI terminado en 5: 18 de agosto

18 de agosto DNI terminado en 6: 19 de agosto

19 de agosto DNI terminado en 7: 20 de agosto

20 de agosto DNI terminado en 8: 21 de agosto

21 de agosto DNI terminado en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo