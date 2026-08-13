Aumento ANSES para jubilados en septiembre: a cuánto se iría la jubilación mínima

Si la inflación oficial se alinea con estas previsiones, la jubilación mínima (actualmente en $419.827,12 sin bono) tendría las siguientes variaciones base para septiembre:

Con IPC del 1,9%: la mínima se ubicaría en $427.804 (sin bono).

la mínima se ubicaría en (sin bono). Con IPC del 2,0%: la mínima subiría a $428.224 (sin bono).

la mínima subiría a (sin bono). Con IPC del 2,1%: la mínima alcanzaría los $428.643 (sin bono).

¿Qué pasará con el bono de $70.000 en septiembre?

Mientras que la suba por inflación se liquida de manera automática por ley, el pago del refuerzo extraordinario depende de una decisión formal del Poder Ejecutivo.

De confirmarse la continuidad del bono de $70.000 para el próximo mes, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo quedarán al borde de un nuevo piso de ingresos:

Inflación del 1,9% + bono: $497.804 totales.

$497.804 totales. Inflación del 2,0% + bono: $498.224 totales.

$498.224 totales. Inflación del 2,1% + bono: $498.643 totales.

Una vez que el INDEC publique el indicador oficial, el aumento de ANSES a jubilados se formalizará en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.