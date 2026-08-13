Aumento ANSES para jubilados en septiembre: a cuánto se iría la jubilación mínima
Este jueves 13 de agosto a las 16, el organismo oficial publicará el IPC de julio, dato clave que definirá de cuánto será el incremento para el sector pasivo el mes que viene. Si se confirma el bono de $70.000, los haberes rozarán un piso de $500.000.
La fórmula de movilidad previsional de ANSES ajusta los montos mes a mes según la inflación acumulada con dos meses de rezago. Por eso, tras el incremento del 1,89% aplicado en agosto (basado en el IPC de junio), la medición de julio definirá los nuevos haberes.
De cuánto sería el incremento según las estimaciones
Las proyecciones de consultoras privadas y las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubican la inflación de julio entre el 1,9% y el 2,1%, con un promedio estimado en torno al 2%.
Si la inflación oficial se alinea con estas previsiones, la jubilación mínima (actualmente en $419.827,12 sin bono) tendría las siguientes variaciones base para septiembre:
- Con IPC del 1,9%: la mínima se ubicaría en $427.804 (sin bono).
- Con IPC del 2,0%: la mínima subiría a $428.224 (sin bono).
- Con IPC del 2,1%: la mínima alcanzaría los $428.643 (sin bono).
¿Qué pasará con el bono de $70.000 en septiembre?
Mientras que la suba por inflación se liquida de manera automática por ley, el pago del refuerzo extraordinario depende de una decisión formal del Poder Ejecutivo.
De confirmarse la continuidad del bono de $70.000 para el próximo mes, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo quedarán al borde de un nuevo piso de ingresos:
- Inflación del 1,9% + bono: $497.804 totales.
- Inflación del 2,0% + bono: $498.224 totales.
- Inflación del 2,1% + bono: $498.643 totales.
Una vez que el INDEC publique el indicador oficial, el aumento de ANSES a jubilados se formalizará en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En pocas palabras
- IPC de julio: El INDEC publicará este jueves 13 de agosto a las 16 el dato clave.
- Aumento de jubilaciones: Las estimaciones proyectan una inflación entre 1,9% y 2,1% para el aumento de septiembre.
- Bono de $70.000: Su continuidad para septiembre podría elevar la mínima cerca de $500.000.