Q' Lokura: el cuarteto más convocante vuelve a Mendoza

Embed - Q' LoKura x Valen Vargas - Vos Y Yo (Movistar Arena)

En este regreso a Mendoza, no será una noche más. Promete un encuentro donde cantarán sus hits como “Tattoo”, “Cuidado que te supero", “Bailando bachata” y “Mil preguntas”. Así como los clásicos “sessions” y enganchados, para hacer vibrar el stadium a puro bale.

Q Lokura Q' Lokura: Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera

A lo largo de su historia Q' Lokura confirma una fórmula que domina: sostener la energía sin cortar el clima, generando una experiencia continua que convierte al recital en un verdadero ritual colectivo.

Mientras continúa agotando shows, el grupo suma un nuevo hito a su presente: formar parte de "Camisa 10", el álbum debut de Ronaldinho, una de las máximas leyendas del fútbol mundial. Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera redoblan la apuesta con una propuesta pensada especialmente para esta ocasión.

Q Lokura 4

La participación de Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera en este proyecto internacional no solo pone al cuarteto cordobés en lo más alto sino que también los ubica, como músicos argentinos, junto a artistas de distintos continentes y figuras de enorme reconocimiento global. Concebido como un verdadero “mundial de la música”, el trabajo reúne colaboradores de 18 países y cuenta con nombres como Pitbull, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, entre muchos otros.