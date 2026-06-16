El sábado 20 de junio Q' Lokura llega a Mendoza. Será con un show en formato baile en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza) a las 22, ideal para vivir la experiencia cuartetera. Las entradas están disponibles en Ticketek o en la boletería del estadio (en este último caso solo en efectivo).
Q' Lokura: el cuarteto más convocante vuelve a Mendoza
La banda fenómeno del cuarteto se presentará con un show en formato baile, pensado para mayores de 18 años. Las entradas están a la venta
Luego de su décimo show en el Movistar Arena de Buenos Aires Q' Lokura regresa a Mendoza para protagonizar una noche que promete ser inolvidable. Con una propuesta que recrea la esencia de los bailes del género, el show está dirigido a mayores de 18 años y buscará transformar el Arena en una verdadera pista de cuarteto.
Un disco del Mundial y el cuarteto más convocante del país
La banda formada por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera es imparable. Sigue confirmando fechas a lo largo y ancho del país, además de realizar colaboraciones con grandes artistas de la música nacional.
En este regreso a Mendoza, no será una noche más. Promete un encuentro donde cantarán sus hits como “Tattoo”, “Cuidado que te supero", “Bailando bachata” y “Mil preguntas”. Así como los clásicos “sessions” y enganchados, para hacer vibrar el stadium a puro bale.
A lo largo de su historia Q' Lokura confirma una fórmula que domina: sostener la energía sin cortar el clima, generando una experiencia continua que convierte al recital en un verdadero ritual colectivo.
Mientras continúa agotando shows, el grupo suma un nuevo hito a su presente: formar parte de "Camisa 10", el álbum debut de Ronaldinho, una de las máximas leyendas del fútbol mundial. Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera redoblan la apuesta con una propuesta pensada especialmente para esta ocasión.
La participación de Nicolás Sattler y Facundo “El Chino” Herrera en este proyecto internacional no solo pone al cuarteto cordobés en lo más alto sino que también los ubica, como músicos argentinos, junto a artistas de distintos continentes y figuras de enorme reconocimiento global. Concebido como un verdadero “mundial de la música”, el trabajo reúne colaboradores de 18 países y cuenta con nombres como Pitbull, Juan Magán, Justin Quiles, Lenny Tavárez, entre muchos otros.