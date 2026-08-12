"Fastidiosa": el nuevo show de stand up de Jessica Echegaray

Con más de 15 años de trayectoria en los escenarios, Jessica encontró en el stand up el espacio perfecto para fusionar actuación, improvisación y humor de observación. Fue una de las primeras mujeres en consolidarse dentro del circuito mendocino, participando en festivales y ciclos de humor como el Primer Festival de Stand Up del Teatro Independencia, donde fue reconocida como referente femenina del género.

Su filosofía es clara: el humor como herramienta de identificación, reflexión y encuentro. Para ella, reír también es sanar. En “Fastidiosa”, esa premisa se convierte en un viaje compartido donde todos terminamos reconociéndonos en las historias.

Sobre Jessica Echegaray

Jessica Echegaray es actriz, comediante y standupera mendocina, con una trayectoria de más de 15 años sobre los escenarios.

Comenzó su camino artístico en el teatro y, con el tiempo, encontró en el stand up un espacio donde fusionó la actuación, la improvisación y el humor de observación, construyendo un estilo propio basado en anécdotas personales y en las contradicciones de la vida cotidiana. Su propuesta se caracteriza por un humor cercano, donde el público se reconoce en las historias y termina riéndose de sí mismo.

Fue una de las primeras mujeres en consolidarse dentro del circuito de stand up de Mendoza, participando activamente en el crecimiento del género en la provincia. Integró espectáculos, festivales y ciclos de humor, entre ellos el "Primer Festival de Stand Up del Teatro Independencia", donde fue destacada como una de las referentes femeninas del stand up local.

A lo largo de su carrera presentó distintos espectáculos de humor y recorrió escenarios de Mendoza y otras provincias como Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, Salta y La Rioja. Además, fue telonera del reconocido comediante "Rada", compartiendo escenario en una de sus presentaciones en Mendoza.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran "Catártica", propuesta de humor realizada junto a Víctor Di Nasso en formato streaming, y "Era el plan... o casi", una comedia que combina humor, improvisación y participación del público para abordar con ironía situaciones de la vida cotidiana.

Además de su labor como actriz y comediante, Jessica se desempeña como vestuarista y profesora de yoga, disciplinas que también forman parte de su universo creativo y que aparecen, muchas veces, transformadas en material humorístico dentro de sus espectáculos.