Inicio Espectáculos Fátima Florez
Domingo 9 y lunes 10

Implacable y renovada: Fátima Florez desembarca en Mendoza con "Fátima Universal"

La reina de las caracterizaciones se presentará en Tunuyán y Godoy Cruz con un despliegue de más de 25 personajes, cambios de vestuario récord y un elenco de primer nivel.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Fátima florez llega a Mendoza con dos funciones.

Fátima florez llega a Mendoza con dos funciones.

La humorista e imitadora Fátima Florez presentará su nuevo espectáculo "Fátima Universal" el domingo 9 de agosto en el Auditorio Municipal de Tunuyán y el lunes 10 de agosto en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, ambos a las 21. Será en el marco de su gira internacional 2026 tras liderar las taquillas del país. Las entradas para ambas funciones ya están a la venta a través de la plataforma Entradaweb y en las boleterías de las salas.

Fátima florez: un despliegue escénico con más de 25 personajes

Luego de coronar una temporada récord de recaudación, Fátima Florez llega a la provincia con una superproducción completamente renovada que combina humor, cuadros musicales, coreografías e imponente tecnología visual. En escena, la artista despliega su versatilidad característica con transformaciones en cuestión de segundos, dando vida a más de 25 figuras de la música, la televisión y la actualidad.

El show cuenta con la dirección y el protagonismo de la propia Florez, acompañada por la participación especial de Marcelo Polino, quien aporta su sello filoso e interacción directa con los espectadores. La propuesta se completa con la música en vivo de la banda Pampas Bravas y un destacado cuerpo de bailarines.

Fátima Florez en Mendoza: lugar y horario de las funciones

Tunuyán

  • Domingo 9 de agosto, a las 21.
  • Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano

Godoy Cruz

  • Lunes 10 de agosto, a las 21.
  • Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

En pocas palabras

  • Fátima Florez presentará su espectáculo "Fátima Universal" en Mendoza el 9 y 10 de agosto.
  • El show incluye más de 25 personajes, cambios de vestuario y tecnología visual.
  • Las entradas para las funciones en Tunuyán y Godoy Cruz ya están a la venta en Entradaweb y boleterías.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar