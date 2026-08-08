La humorista e imitadora Fátima Florez presentará su nuevo espectáculo "Fátima Universal" el domingo 9 de agosto en el Auditorio Municipal de Tunuyán y el lunes 10 de agosto en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, ambos a las 21. Será en el marco de su gira internacional 2026 tras liderar las taquillas del país. Las entradas para ambas funciones ya están a la venta a través de la plataforma Entradaweb y en las boleterías de las salas.
Implacable y renovada: Fátima Florez desembarca en Mendoza con "Fátima Universal"
La reina de las caracterizaciones se presentará en Tunuyán y Godoy Cruz con un despliegue de más de 25 personajes, cambios de vestuario récord y un elenco de primer nivel.
Fátima florez: un despliegue escénico con más de 25 personajes
Luego de coronar una temporada récord de recaudación, Fátima Florez llega a la provincia con una superproducción completamente renovada que combina humor, cuadros musicales, coreografías e imponente tecnología visual. En escena, la artista despliega su versatilidad característica con transformaciones en cuestión de segundos, dando vida a más de 25 figuras de la música, la televisión y la actualidad.
El show cuenta con la dirección y el protagonismo de la propia Florez, acompañada por la participación especial de Marcelo Polino, quien aporta su sello filoso e interacción directa con los espectadores. La propuesta se completa con la música en vivo de la banda Pampas Bravas y un destacado cuerpo de bailarines.
Fátima Florez en Mendoza: lugar y horario de las funciones
Tunuyán
- Domingo 9 de agosto, a las 21.
- Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano
Godoy Cruz
- Lunes 10 de agosto, a las 21.
- Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
En pocas palabras
- Fátima Florez presentará su espectáculo "Fátima Universal" en Mendoza el 9 y 10 de agosto.
- El show incluye más de 25 personajes, cambios de vestuario y tecnología visual.
- Las entradas para las funciones en Tunuyán y Godoy Cruz ya están a la venta en Entradaweb y boleterías.