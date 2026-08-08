Implacable y renovada: Fátima Florez desembarca en Mendoza con "Fátima Universal"

Fátima florez: un despliegue escénico con más de 25 personajes

Luego de coronar una temporada récord de recaudación, Fátima Florez llega a la provincia con una superproducción completamente renovada que combina humor, cuadros musicales, coreografías e imponente tecnología visual. En escena, la artista despliega su versatilidad característica con transformaciones en cuestión de segundos, dando vida a más de 25 figuras de la música, la televisión y la actualidad.

El show cuenta con la dirección y el protagonismo de la propia Florez, acompañada por la participación especial de Marcelo Polino, quien aporta su sello filoso e interacción directa con los espectadores. La propuesta se completa con la música en vivo de la banda Pampas Bravas y un destacado cuerpo de bailarines.