"Saraos Uranistas", el multipremiado fenómeno teatral que revolucionó la escena musical y agotó absolutamente todas sus funciones desde el día de su estreno, desembarcará en el escenario mayor de Mendoza este domingo 9 de agosto a las 20.30 horas. El prestigioso Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) será la sede de este esperado encuentro con el público local.
"Saraos Uranistas", el musical que reimagina una parte vanguardista de la historia en la Argentina, llega a Mendoza
Tras consagrarse como un verdadero suceso de taquilla y agotar de forma anticipada su mes de reestreno en el emblemático Maipo de Buenos Aires, la aclamada obra se presentará en nuestra provincia
Ante la enorme expectativa del público mendocino, las localidades para la función del domingo 9 de agosto ya se encuentran disponibles de forma online a través de la plataforma EntradaWeb.
Tras completar dos temporadas consecutivas a sala llena, la obra sumó recientemente un hito sin precedentes en la cartelera nacional: al anunciar su desembarco en el mítico Teatro Maipo, ícono indiscutido del espectáculo argentino. La respuesta del público fue de tal magnitud que las localidades para todo el mes de reestreno se agotaron anticipadamente, obligando a la producción a programar nuevas funciones por la masiva demanda.
Un ejercicio de reimaginación histórica, humor y cabaret
La trama nos traslada a la Buenos Aires de principios del siglo XX, una urbe en plena construcción que organiza y delimita estrictamente sus fronteras morales y sociales. En ese contexto, un médico de la Policía Federal se infiltra en un "sarao uranista" -denominación con la que el sistema médico y policial higienista de la época designaba a las fiestas clandestinas de maricas y travestis-, quedando inmerso de inmediato en una fascinante vorágine de delirio.
Entre suntuosos tocados, velos, labiales y facones, desfilan las protagonistas de una época invisible: las amigas, las dicharacheras, las delincuentes, las lloronas, las absurdas, las olvidadas y las inolvidables. La dramaturgia parte de un improbable cruce histórico entre "La Bella Otero", célebre travesti de la época, y el médico policial Francisco De Veyga.
El resultado es una propuesta de teatro musical única, concebida como un "qué hubiera pasado si" donde la fantasía se filtra irreverentemente en el relato oficial para proyectar futuros utópicos a través del humor, la estética del cabaret y un deslumbrante despliegue visual.
En pocas palabras
- Éxito teatral: "Saraos Uranistas", aclamado musical, llega a Mendoza tras agotar funciones en Buenos Aires.
- Función en Mendoza: Se presentará el domingo 9 de agosto a las 20:30 en el Teatro Independencia, con entradas en EntradaWeb.
- Propuesta artística: Musical que reimagina humorísticamente la historia de fiestas clandestinas de maricas y travestis a principios del siglo XX en Buenos Aires.