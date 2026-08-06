"Saraos Uranistas", el musical que reimagina una parte vanguardista de la historia en la Argentina, llega a Mendoza

Un ejercicio de reimaginación histórica, humor y cabaret

La trama nos traslada a la Buenos Aires de principios del siglo XX, una urbe en plena construcción que organiza y delimita estrictamente sus fronteras morales y sociales. En ese contexto, un médico de la Policía Federal se infiltra en un "sarao uranista" -denominación con la que el sistema médico y policial higienista de la época designaba a las fiestas clandestinas de maricas y travestis-, quedando inmerso de inmediato en una fascinante vorágine de delirio.

Entre suntuosos tocados, velos, labiales y facones, desfilan las protagonistas de una época invisible: las amigas, las dicharacheras, las delincuentes, las lloronas, las absurdas, las olvidadas y las inolvidables. La dramaturgia parte de un improbable cruce histórico entre "La Bella Otero", célebre travesti de la época, y el médico policial Francisco De Veyga.

El resultado es una propuesta de teatro musical única, concebida como un "qué hubiera pasado si" donde la fantasía se filtra irreverentemente en el relato oficial para proyectar futuros utópicos a través del humor, la estética del cabaret y un deslumbrante despliegue visual.