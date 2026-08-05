Cajamarca estrena "Continente viril", la ácida sátira sobre la historia argentina

A partir de esa premisa desopilante, la pieza expone el choque entre la rigidez de la jerarquía militar y la desidia burocrática. Sin embargo, detrás del humor ácido y las situaciones absurdas, la obra dispara directamente contra temáticas profundas del inconsciente colectivo argentino: el autoritarismo, la obediencia debida, el fantasma de la Guerra de Malvinas y la complicidad de la sociedad al mirar hacia otro lado.

La vigencia de un texto premiado e internacional

La dramaturgia pertenece a Alejandro Acobino (1969-2011), uno de los nombres fundamentales del teatro independiente argentino contemporáneo. Con "Continente viril", Acobino cosechó múltiples galardones y logró un alcance internacional notable: la pieza se representó en festivales de todo el país, fue traducida al francés y al inglés, e incluso se llevó a escena en Estados Unidos.

Esta nueva versión producida por Cajamarca Teatro cuenta con la impronta escénica de Víctor Arrojo, destacado actor, pedagogo y director mendocino, quien suma a la propuesta una rigurosa labor técnica en conjunto con Marysol Cáseres, Paula Márquez y Antonella Magni.