El espacio cultural Cajamarca Teatro (España 1767, Ciudad) estrenará este sábado 8 de agosto a las 21:30 la obra “Continente viril”, una corrosiva sátira política del dramaturgo argentino Alejandro Acobino que aborda, mediante la parodia y el grotesco, las heridas y cicatrices de la historia nacional. Bajo la dirección general de Víctor Arrojo y la actuación de Darío Martínez, Diego Martínez, David Laguna y Federico Bottaro, la propuesta desembarca en la cartelera mendocina con entradas disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.
Cajamarca estrena "Continente viril", la ácida sátira sobre la historia argentina
Con dirección de Víctor Arrojo y un elenco integrado por Darío Martínez, Diego Martínez, David Laguna y Federico Bottaro, la aclamada obra de Alejandro Acobino sube a escena este sábado 8 de agosto en la Ciudad de Mendoza.
Las entradas tienen un valor general de $18.000, pero con una promoción en anticipadas a $15.000 (hasta el jueves 6 de agosto).
Una parodia bizarra en el fin del mundo
La trama traslada al espectador a 1989, en el aislamiento de una remota base antártica argentina. Allí, la aparente rutina de un empleado municipal, un sargento y un coronel obsesionado con su retiro se ve drásticamente alterada tras la llegada de un científico que investiga un fenómeno tan insólito como desconcertante: el suicidio masivo de los pingüinos locales.
A partir de esa premisa desopilante, la pieza expone el choque entre la rigidez de la jerarquía militar y la desidia burocrática. Sin embargo, detrás del humor ácido y las situaciones absurdas, la obra dispara directamente contra temáticas profundas del inconsciente colectivo argentino: el autoritarismo, la obediencia debida, el fantasma de la Guerra de Malvinas y la complicidad de la sociedad al mirar hacia otro lado.
La vigencia de un texto premiado e internacional
La dramaturgia pertenece a Alejandro Acobino (1969-2011), uno de los nombres fundamentales del teatro independiente argentino contemporáneo. Con "Continente viril", Acobino cosechó múltiples galardones y logró un alcance internacional notable: la pieza se representó en festivales de todo el país, fue traducida al francés y al inglés, e incluso se llevó a escena en Estados Unidos.
Esta nueva versión producida por Cajamarca Teatro cuenta con la impronta escénica de Víctor Arrojo, destacado actor, pedagogo y director mendocino, quien suma a la propuesta una rigurosa labor técnica en conjunto con Marysol Cáseres, Paula Márquez y Antonella Magni.
En pocas palabras
- Estreno teatral: "Continente viril", sátira de Alejandro Acobino, debuta este sábado en Teatro Cajamarca.
- Trama y temática: La obra parodia la historia argentina desde una base antártica, abordando autoritarismo y complicidad social.
- Entradas y detalles: El espectáculo comienza a las 21:30 y las anticipadas tienen un valor promocional.