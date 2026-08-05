Vuelve un clásico: Guillermo Troncoso presenta "El inglés" en el Teatro Quintanilla

El reconocido actor, dramaturgo y director Guillermo Troncoso.

Un viaje a los orígenes de la identidad nacional

Escrita por el maestro Juan Carlos Gené, "El inglés" rescata un hito fundamental de la historia argentina: la resistencia popular frente a la invasión británica de 1806, momento clave donde comenzaron a germinar las primeras nociones de identidad y conciencia colectiva en el Río de la Plata.

En esta puesta, Troncoso despliega todo su virtuosismo actoral al encarnar a múltiples personajes que van desde figuras históricas hasta ciudadanos de a pie, tejiendo un relato coral que combina dramatismo, música y una intensa presencia escénica. La propuesta funciona como un puente entre la memoria y el presente, interpelando al espectador sobre la política, la patria y la condición humana.