El actor y director mendocino Guillermo Troncoso vuelve a presentarse este sábado 8 de agosto, a las 21, en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad) con su unipersonal “El inglés”. Tras haber abierto la temporada 2026 en el Teatro Independencia y completar una exitosa gira por diversas provincias del país, la adaptación del texto de Juan Carlos Gené regresa a las tablas locales para ofrecer una reconstrucción teatral y profundamente humana de las Invasiones Inglesas de 1806. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb a un valor general de $20.000.
Vuelve un clásico: Guillermo Troncoso presenta "El inglés" en el Teatro Quintanilla
Tras su gira nacional, el actor mendocino regresa con el célebre unipersonal de Juan Carlos Gené para revivir las Invasiones Inglesas
Un viaje a los orígenes de la identidad nacional
Escrita por el maestro Juan Carlos Gené, "El inglés" rescata un hito fundamental de la historia argentina: la resistencia popular frente a la invasión británica de 1806, momento clave donde comenzaron a germinar las primeras nociones de identidad y conciencia colectiva en el Río de la Plata.
En esta puesta, Troncoso despliega todo su virtuosismo actoral al encarnar a múltiples personajes que van desde figuras históricas hasta ciudadanos de a pie, tejiendo un relato coral que combina dramatismo, música y una intensa presencia escénica. La propuesta funciona como un puente entre la memoria y el presente, interpelando al espectador sobre la política, la patria y la condición humana.
Datos para la agenda
-
Obra: El inglés (de Juan Carlos Gené).
Actuación y dirección: Guillermo Troncoso.
Función: Sábado 8 de agosto de 2026.
Hora: 21:00.
Lugar: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza).
Entradas: Disponibles en EntradaWeb.
Valor general: $20.000.
En pocas palabras
- Vuelve el unipersonal: Guillermo Troncoso presenta "El inglés" este sábado en el Teatro Quintanilla.
- Historia argentina: La obra revive las Invasiones Inglesas de 1806, explorando la identidad nacional.
- Entradas: Disponibles en EntradaWeb a $20.000 para la función del 8 de agosto.