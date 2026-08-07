Residencias médicas para 504 plazas en Mendoza: se conocieron los resultados de los exámenes

Este lunes 10 de agosto se comunicará a los postulantes a qué cargos serán asignados.

Odontología tuvo el promedio más alto

Odontología obtuvo los mayores promedios en los exámenes.

En el primer nivel fueron evaluados 698 postulantes, que obtuvieron un promedio general de 79,32 puntos sobre 100.

Odontología encabezó el ranking por disciplina, con un promedio de 85,82 puntos, aunque se trató de un grupo reducido: rindieron 11 profesionales. En segundo lugar quedó Trabajo Social, con 85,50 puntos entre 20 postulantes.

El tercer mejor promedio correspondió a Psicología, con 82,26 puntos entre 69 profesionales evaluados. Luego se ubicaron Kinesiología, con 79,74 puntos, y Medicina, con 79,33.

La mejor calificación individual del primer nivel fue de 99 puntos sobre 100 y correspondió a una postulante de Psicología, Martina Pippi Herrera. En el otro extremo, la menor nota fue de 51 puntos y correspondió a una postulante de Nutrición.

Medicina concentró casi tres cuartas partes de los exámenes

Medicina abarcó la mayor cantidad de postulantes para residencias. Cristian Lozano

Aunque no tuvo el promedio más alto, Medicina fue la disciplina que concentró por lejos la mayor cantidad de postulantes.

De los 698 profesionales que rindieron el examen de primer nivel, 512 fueron de Medicina, lo que representa el 73,4% del total.

El promedio obtenido por los postulantes de Medicina fue de 79,33 puntos, prácticamente igual al promedio general de todas las disciplinas evaluadas.

Después de Medicina, las disciplinas con mayor cantidad de evaluados fueron Psicología, con 69; Enfermería, con 36; Trabajo Social, con 20; y Nutrición, también con 20.

Qué pasó con las subespecialidades

El examen de residencias médicas también incluyó residencias de segundo nivel, correspondientes a subespecialidades y formaciones posbásicas. En esta instancia fueron evaluados 57 profesionales, con un promedio general de 67,59 puntos, inferior al registrado en las residencias básicas.

Entre las especialidades con mejores resultados apareció Ortopedia y Traumatología Pediátrica, con un promedio de 83,40 puntos entre tres postulantes. Le siguieron Crecimiento y Desarrollo, con 81 puntos, y Cirugía Vascular Periférica, con 76,50.

La mejor calificación individual del segundo nivel fue de 86,4 puntos, en Ortopedia y Traumatología Pediátrica.

En cambio, algunos de los promedios más bajos se registraron en especialidades de alta especificidad. Cirugía Cardiovascular tuvo un promedio de 41,40 puntos, mientras que Psiquiatría Infantojuvenil alcanzó 44,35 puntos.

Cómo se definirán los ingresos

Los resultados del examen no serán el único elemento que determinará quiénes accederán a las plazas disponibles.

Por primera vez en Mendoza, la adjudicación se realizará mediante un Orden de Mérito Único, que combinará la calificación obtenida en el examen escrito presencial con el promedio histórico de cada profesional durante su carrera de grado. Esto se comunicará el lunes 10 de agosto.

Con la consolidación de ese orden de mérito comenzará la etapa de adjudicación de las 504 plazas disponibles. El cronograma oficial prevé que los nuevos residentes ingresen formalmente a los centros asistenciales el 1 de septiembre.