Si ves termitas merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es una advertencia

Encontrar un insecto de estos puede sorprender, pero es normal verla. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos es una advertencia de que estás a tiempo de cambiar tu vida. Te revelamos qué significa.

¿Qué simboliza la termita desde el feng shui?

Problemas no resueltos, discusiones constantes o emociones reprimidas es parte del significado espiritual de las termitas.

Para muchas culturas, los insectos representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una termita cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa: