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Si ves o escuchas catitas cerca de tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Ver una catita merodeando tu casa, en árboles o apoyada en postes de luz puede ser algo normal, sin embargo, para el Feng Shui esconde un gran significado

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si ves o escuchas catitas cerca de tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Si ves o escuchas catitas cerca de tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Ver una catita dando vueltas cerca de tu casa, ya sea en los árboles o en el jardín, no es casualidad. La presencia de estas aves ofrece pistas sobre la salud del entorno y, además, tiene lecturas simbólicas muy favorables según tradiciones energéticas como el Feng Shui.

Encontrarlas puede sorprender, pero es normal verlas. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una buena noticia para el hogar porque siempre intenta transmitirte algo. Te revelamos qué significa.

¿Qué simbolizan las catitas desde el feng shui?

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La catita o cotorra argentina se caracteriza por su color verde claro, m&aacute;s gris&aacute;ceo hacia el pecho. Posee un pico color naranja y patas gris&aacute;ceas.&nbsp;

La catita o cotorra argentina se caracteriza por su color verde claro, más grisáceo hacia el pecho. Posee un pico color naranja y patas grisáceas.

Cualquier argentino sabe que el amanecer tiene un sonido particular en nuestro país. Muchas veces son el canto de las aves y otras, es el incansable "charleteo" de las catitas o cotorras. Estas aves verdes, que recorren acequias, postes de luz y se instalan en lo más alto de los árboles, no pasan desapercibidas.

Muchas veces no vienen “porque sí” a nuestro hogar. En lo energético, los animales pueden funcionar como mensajeros: llegan para mostrarte qué energía se está moviendo en tu casa, qué emoción está pidiendo ser vista o qué etapa está comenzando.

Es por eso que ver una catita, también llamada perico monje, cata o cotorra argentina, se debe a que es una especie originaria de América del Sur, muy vista en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Pero cuando estas están rondando por tu casa, el significado puede sorprenderte.

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Construyen nidos en las ramas de los &aacute;rboles y siempre est&aacute;n donde hay agua y se les ofrecen buenas condiciones. Adem&aacute;s, son las due&ntilde;as de los chillidos y graznidos que escuchamos desde lo m&aacute;s alto de un &aacute;rbol.

Construyen nidos en las ramas de los árboles y siempre están donde hay agua y se les ofrecen buenas condiciones. Además, son las dueñas de los chillidos y graznidos que escuchamos desde lo más alto de un árbol.

Para el feng shui se cree que si una de ellas canta en el patio de tu casa, podría significar una advertencia a raíz de que alguien cercano a tu entorno quizá está comentando asuntos privados o generando rumores. Verlas o escucharlas es sinónimo de habladurías, traiciones o verdades que, en algún momento, serán reveladas.

Además, su presencia se interpreta como un símbolo de protección, unidad familiar y abundancia. Incluso, al ser aves tan ruidosas, hacen prevalecer la necesidad de "hacerse escuchar".

Qué significa que una catita ronde por tu casa

Cuando una catita o cotorra argentina decide merodear por las cercanías de tu casa, puede interpretarse como una señal favorable para el entorno natural porque han encontrado allí un ambiente que consideran adecuado para vivir y desarrollarse. Es decir, les ofrece refugio, alimento y condiciones adecuadas para la vida silvestre.

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