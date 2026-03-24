Si ves o escuchas catitas cerca de tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Ver una catita dando vueltas cerca de tu casa, ya sea en los árboles o en el jardín, no es casualidad. La presencia de estas aves ofrece pistas sobre la salud del entorno y, además, tiene lecturas simbólicas muy favorables según tradiciones energéticas como el Feng Shui.
Encontrarlas puede sorprender, pero es normal verlas. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una buena noticia para el hogar porque siempre intenta transmitirte algo. Te revelamos qué significa.
¿Qué simbolizan las catitas desde el feng shui?
Cualquier argentino sabe que el amanecer tiene un sonido particular en nuestro país. Muchas veces son el canto de las aves y otras, es el incansable "charleteo" de las catitas o cotorras. Estas aves verdes, que recorren acequias, postes de luz y se instalan en lo más alto de los árboles, no pasan desapercibidas.
Muchas veces no vienen “porque sí” a nuestro hogar. En lo energético, los animales pueden funcionar como mensajeros: llegan para mostrarte qué energía se está moviendo en tu casa, qué emoción está pidiendo ser vista o qué etapa está comenzando.
Es por eso que ver una catita, también llamada perico monje, cata o cotorra argentina, se debe a que es una especie originaria de América del Sur, muy vista en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Pero cuando estas están rondando por tu casa, el significado puede sorprenderte.
Para el feng shui se cree que si una de ellas canta en el patio de tu casa, podría significar una advertencia a raíz de que alguien cercano a tu entorno quizá está comentando asuntos privados o generando rumores. Verlas o escucharlas es sinónimo de habladurías, traiciones o verdades que, en algún momento, serán reveladas.
Además, su presencia se interpreta como un símbolo de protección, unidad familiar y abundancia. Incluso, al ser aves tan ruidosas, hacen prevalecer la necesidad de "hacerse escuchar".
Qué significa que una catita ronde por tu casa
Cuando una catita o cotorra argentina decide merodear por las cercanías de tu casa, puede interpretarse como una señal favorable para el entorno natural porque han encontrado allí un ambiente que consideran adecuado para vivir y desarrollarse. Es decir, les ofrece refugio, alimento y condiciones adecuadas para la vida silvestre.