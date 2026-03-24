Si ves o escuchas catitas cerca de tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Muchas veces no vienen “porque sí” a nuestro hogar. En lo energético, los animales pueden funcionar como mensajeros: llegan para mostrarte qué energía se está moviendo en tu casa, qué emoción está pidiendo ser vista o qué etapa está comenzando.

Es por eso que ver una catita, también llamada perico monje, cata o cotorra argentina, se debe a que es una especie originaria de América del Sur, muy vista en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Pero cuando estas están rondando por tu casa, el significado puede sorprenderte.

cotorras argentinas o catitas Construyen nidos en las ramas de los árboles y siempre están donde hay agua y se les ofrecen buenas condiciones. Además, son las dueñas de los chillidos y graznidos que escuchamos desde lo más alto de un árbol.

Para el feng shui se cree que si una de ellas canta en el patio de tu casa, podría significar una advertencia a raíz de que alguien cercano a tu entorno quizá está comentando asuntos privados o generando rumores. Verlas o escucharlas es sinónimo de habladurías, traiciones o verdades que, en algún momento, serán reveladas.

Además, su presencia se interpreta como un símbolo de protección, unidad familiar y abundancia. Incluso, al ser aves tan ruidosas, hacen prevalecer la necesidad de "hacerse escuchar".

Qué significa que una catita ronde por tu casa

Cuando una catita o cotorra argentina decide merodear por las cercanías de tu casa, puede interpretarse como una señal favorable para el entorno natural porque han encontrado allí un ambiente que consideran adecuado para vivir y desarrollarse. Es decir, les ofrece refugio, alimento y condiciones adecuadas para la vida silvestre.