Si ves un pájaro que se posa en la ventana o balcón de tu casa te contamos qué significa y por qué es bueno

buenas noticias y oportunidades,

movimiento de energía positiva,

mensajes del entorno que invitan a prestar atención.

Se los considera mensajeros que anuncian cambios favorables, siempre que el espacio esté limpio, ordenado y abierto a nuevas energías.

Qué significa que los pájaros se posen en tu ventana o balcón

En el universo del Feng Shui, la presencia recurrente de aves cerca del hogar suele interpretarse como un buen presagio. Pero, más allá de lo espiritual, también hay explicaciones muy terrenales que explican por qué eligen justo tu ventana.

pájaro en ventana (1) En ciertas épocas, también es probable que algunos pájaros se colocan en sitios elevados para marcar territorio.

Cada casa está en intercambio constante con el entorno. Y ahí entran en juego las ventanas, ya que son como puntos clave por donde circula la energía vital, igual que la puerta principal. Por eso, que un animal se acerque o se detenga allí se suele leer como un indicador de que algo se está moviendo energéticamente en tu vida cotidiana.

Ya sean nuevos comienzos que se acercan, proyectos en movimiento, energía de protección y guía; ayuda a que el aire se renueva y de que pueden llegar cambios favorables. Es decir, su presencia simboliza que la casa está “respirando” correctamente: entra luz, aire fresco y la energía fluye sin obstáculos.

Aunque el simbolismo puede variar, algunas interpretaciones también rondan respecto al tipo de pájaro: