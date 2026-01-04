La declaración de un puñado de testigos y la grabación de los llamados al 911 ayudaron a reconstruir los instantes previos a que Nicolás Alejandro Varas (19) fuera atropellado el viernes pasado en Guaymallén. Para la Fiscalía, la secuencia evidenció una clara intención de quitarle la vida por parte de los ocupantes del auto, el conductor Lucas Mariano Tello (31) y su pareja, Micaela Natalí Lucero, quienes ahora quedaron complicados en la causa.
Los testigos que complicaron a la pareja acusada de intentar matar a un joven: "¡Atropellálo, atropellálo!"
La Fiscalía consideró que tanto Lucas Tello (31) como su novia atropellaron con intenciones de cometer el crimen de Nicolás Varas (19) tras un supuesto robo
Mientras Nicolás Varas continúa internado en terapia intensiva, intubado, con quemaduras en la espalda y con las dos piernas amputadas, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos avanzó con la recolección de varias pruebas para entender lo que pasó esa noche.
Está claro que el grupo de los Tello -una familia vinculada al mundo del narcotráfico- y los amigos de Nicolás Varas estaban momentos antes en una plaza y que se conocían de antes. Si el adolescente les intentó robar o no, todavía no se sabe. Pero para la fiscal, sí hubo una clara intención de cometer un crimen aprovechando la indefensión del chico.
"¡Atropellálo, atropellálo!"
Varios testigos que no tiene relación con ninguno de los dos bandos y también grabaciones de llamados al 911 ayudaron a reconstruir cómo fue que Nicolás Varas terminó atropellado.
Según fuentes judiciales, la reconstrucción apunta a que Lucas Tello manejaba su auto VW Gol con Micaela Lucero como acompañante y comenzaron a perseguir a Nicolás Varas y a otro joven, supuestamente porque les habían robado -esto se investiga en un expediente paralelo-.
Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar de Lucas Tello, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a Micaela Lucero gritar: "¡Atropellálo, atropellálo!".
Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto. Este trabajador no ha sido identificado en el expediente, hasta el momento, pero será un testigo clave en la causa.
Agravante en la imputación
Con estas nuevas pruebas, la fiscal Claudia Ríos ordenó la detención de Micaela Lucero, que hasta ayer era una testigo más en la causa. La joven fue atrapada por la Policía mientras trabajaba en un supermercado de Guaymallén.
Ambos quedaron imputados por tentativa de homicidio agravado por alevosía, delito que prevé de 10 a 15 años de cárcel -o prisión perpetua si la víctima llega a perder la vida-.
Para la acusación está totalmente descartado que hubo una legítima defensa. Por el contrario, la alevosía implica que atropellaron la víctima tras perseguirla y dejarla en un estado de indefensión, incluso arrastrándola por varios metros cuando ya estaba debajo del vehículo, lo que le produjo las graves lesiones que pusieron en riesgo su vida.