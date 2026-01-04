Los testigos que complicaron a la pareja acusada de intentar matar a un joven: "¡Atropellálo, atropellálo!"

nicolas varas atropellado Nicolás Varas, el joven atropellado en Guaymallén.

"¡Atropellálo, atropellálo!"

Varios testigos que no tiene relación con ninguno de los dos bandos y también grabaciones de llamados al 911 ayudaron a reconstruir cómo fue que Nicolás Varas terminó atropellado.

Según fuentes judiciales, la reconstrucción apunta a que Lucas Tello manejaba su auto VW Gol con Micaela Lucero como acompañante y comenzaron a perseguir a Nicolás Varas y a otro joven, supuestamente porque les habían robado -esto se investiga en un expediente paralelo-.

Varios vehículos que circulaban en el lugar intentaron detener el accionar de Lucas Tello, ya que tenía intenciones de arrollar a los jóvenes. De hecho, un testigo declaró que escuchó a Micaela Lucero gritar: "¡Atropellálo, atropellálo!".

Incluso Nicolás Varas se alcanzó a subir a un taxi con intenciones de evitar ser atropellado, pero el auto de Lucas Tello lo interceptó y obligó al taxista a que lo haga descender del auto. Este trabajador no ha sido identificado en el expediente, hasta el momento, pero será un testigo clave en la causa.

Agravante en la imputación

Con estas nuevas pruebas, la fiscal Claudia Ríos ordenó la detención de Micaela Lucero, que hasta ayer era una testigo más en la causa. La joven fue atrapada por la Policía mientras trabajaba en un supermercado de Guaymallén.

Ambos quedaron imputados por tentativa de homicidio agravado por alevosía, delito que prevé de 10 a 15 años de cárcel -o prisión perpetua si la víctima llega a perder la vida-.

Para la acusación está totalmente descartado que hubo una legítima defensa. Por el contrario, la alevosía implica que atropellaron la víctima tras perseguirla y dejarla en un estado de indefensión, incluso arrastrándola por varios metros cuando ya estaba debajo del vehículo, lo que le produjo las graves lesiones que pusieron en riesgo su vida.