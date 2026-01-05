Trágico accidente en ruta: 3 muertos y 4 personas heridas de gravedad

entrerios, accidente

En el Volkswagen Suran, que circulaba en dirección contraria con tres ocupantes oriundos de Villa Elisa, el saldo también fue fatal. Fallecieron en el lugar una mujer de 32 años, que ocupaba el asiento del acompañante, y una mujer de 79 años que viajaba en la parte trasera. El conductor del rodado, un hombre de 39 años, sobrevivió al impacto pero fue trasladado de urgencia con heridas graves al hospital de Gualeguaychú para recibir atención especializada.

En el escenario del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso. Las pericias accidentológicas resultarán clave para determinar si el choque se produjo por una maniobra indebida o una invasión de carril en un horario de visibilidad reducida.

Mientras tanto, el tránsito debió permanecer parcialmente interrumpido para permitir las tareas de rescate y el relevamiento de pruebas del accidente ordenado por la autoridad judicial competente.