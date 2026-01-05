Tres personas murieron y otras cuatro resultaron con heridas de gravedad tras un violento choque frontal. El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial Nº 20, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Trágico accidente en ruta: 3 muertos y 4 personas heridas de gravedad
Un choque frontal terminó con la cifra de tres muertos y cuatro personas heridas de gravedad. Cómo fue el accidente ocurrido en Entre Ríos
El siniestro se registró cerca de las 4:30 a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, donde un operativo de emergencia trabajó durante varias horas debido a la magnitud del impacto entre un Fiat Palio y un Volkswagen Suran.
Cómo fue el accidente en Entre Ríos
Por causas que la Justicia intenta establecer, los vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron en un tramo recto de la calzada. En el Fiat Palio, que se desplazaba hacia el sur, viajaban tres jóvenes: el conductor de 18 años falleció en el acto y su cuerpo debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios tras quedar atrapado entre los hierros. Sus acompañantes, dos adolescentes de 17 y 16 años, sufrieron lesiones de extrema gravedad y fueron derivadas a centros de mayor complejidad en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
En el Volkswagen Suran, que circulaba en dirección contraria con tres ocupantes oriundos de Villa Elisa, el saldo también fue fatal. Fallecieron en el lugar una mujer de 32 años, que ocupaba el asiento del acompañante, y una mujer de 79 años que viajaba en la parte trasera. El conductor del rodado, un hombre de 39 años, sobrevivió al impacto pero fue trasladado de urgencia con heridas graves al hospital de Gualeguaychú para recibir atención especializada.
En el escenario del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso. Las pericias accidentológicas resultarán clave para determinar si el choque se produjo por una maniobra indebida o una invasión de carril en un horario de visibilidad reducida.
Mientras tanto, el tránsito debió permanecer parcialmente interrumpido para permitir las tareas de rescate y el relevamiento de pruebas del accidente ordenado por la autoridad judicial competente.