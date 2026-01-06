La feroz tormenta de granizo que cayó en la tarde de este martes en el sur provincial pudo haber causado muchos más daños de los que se verificaron si no hubiesen actuado los aviones de la lucha antigranizo.
Productor de San Rafael aseguró que sin la lucha antigranizo la tormenta hubiese sido una catástrofe
El productor Guillermo Cano valoró el trabajo de los aviones de la lucha antigranizo durante la tormenta de este martes
Un conocido productor de San Rafael -Guillermo Cano- evaluó como muy bueno el trabajo de las aeronaves frente a una tormenta muy cargada que, igualmente, produjo importantes pérdidas en algunos sectores.
Respecto a las consecuencias del fenómeno climático quien abordó la situación fue la vicegobernadora Hebe Casado al recordar que los afectados tendrán un resarcimiento a través del Fondo Compensador del Ministerio de Producción.
"Si no hubiese sido por los aviones..."
Guillermo Cano se refirió a lo sucedido este martes al ser entrevistado en Canal 7, por Marisol Benegas y Amadeo Inzirillo.
El productor recordó que "curiosamente el año pasado, el mismo día 6 de enero y a la misma hora, tuvimos una granizada similar pero en aquella ocasión las pérdidas fueron hasta del 200%".
Cano contó que "hace tres días los aviones vienen luchando. Yo creo que si no estaban ellos, hoy General Alvear, Jaime Prats, Real del Padre, Soitué y Malvinas, ya no existirían".
"Los aviones han demostrado que si no fuera por la lucha antigranizo, no existiríamos", insistió el empresario.
Luego detalló que "había tres núcleos de tormenta y dos aviones combatiendo en Villa Atuel y Jaime Prats. Los aviones empezaron a trabajar antes de entrar a la zona cultivada y achicaron el granizo hasta que fue disminuyendo".
Aún a pesar del elogio al desempeño de las aeronaves, Cano dijo que "pudimos zafar pero hay zonas que fueron más afectadas y el desánimo de los productores es importante".
Guillermo Cano celebró la publicación en el Boletín Oficial del convenio suscripto en noviembre entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Rafael por la lucha antigranizo.
Igualmente pidió que se sepa que tienen que pagar empleados, energía y aportes jubilatorios con precios que no dan rentabilidad y por ello no les resultaría suficiente lo que reciben del Fondo Compensador.