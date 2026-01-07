Esta alianza económica revela mucho más que un simple contrato. Marca a la región de América Latina y al estado de Israel en el cruce de estrategias tecnológicas, la búsqueda de soberanía industrial y el deseo de posicionarse en el mapa global del futuro energético.
En los últimos meses, la empresa israelí XtraLit, especializada en tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), ha firmado un acuerdo con YPF y su filial de tecnología YTEC para desarrollar proyectos conjuntos en Argentina, uno de los países con mayores reservas de litio del mundo. Este entendimiento va más allá de una simple inversión en este país de América Latina.
Esta asociación entre este país de América Latina y el estado de Israel se dio en un contexto más amplio de cooperación económica y diplomática. Argentina, con su enorme potencial litífero en provincias como Salta, Catamarca y Jujuy, abrió las puertas no solo a capital sino también a una tecnología de punta que puede sacar litio incluso de salmueras con baja concentración, algo que hasta ahora era costoso o poco viable con métodos tradicionales.
Cómo es la extracción de litio en este país de América Latina
XtraLit, fundada en Israel en 2021, ha aplicado su método en otras partes del mundo y ahora busca replicar esa experiencia en tierras argentinas, fomentando proyectos que podrían atraer inversiones adicionales y fortalecer la posición del país en el mercado global de minerales críticos.
Lo que distingue a esta alianza es su enfoque en sostenibilidad y eficiencia. La tecnología de Israel utiliza un sistema de intercambio iónico que, en comparación con métodos más tradicionales de evaporación y procesamiento, reduce el consumo de agua y el impacto ambiental, dos factores que han sido objeto de debate público y preocupación en las comunidades locales de este país de América Latina.
Este aspecto no solo es importante desde una perspectiva ecológica, sino también desde la competitividad internacional, ya que las demandas de litio en las cadenas de producción de baterías están siendo cada vez más rigurosas con los estándares ambientales.
Además del desarrollo tecnológico, el plan incluye la creación de un laboratorio de investigación y desarrollo en Argentina, lo que implica la transferencia de conocimientos, empleo científico local y la posibilidad de que nuevas soluciones para la industria litífera nazcan desde la región misma. Este es un punto clave, porque no se trata solo de extraer, ya que se trata de agregar valor dentro del propio territorio de América Latina, fortalecer capacidades locales y construir una industria más integral.