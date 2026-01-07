Estados Unidos confronta a China y Rusia al imponer una nueva condición vital a Venezuela

No se trata de que China retire voluntariamente a su personal, sino de una presión externa que obliga a Caracas a actuar. Pekín ha respondido defendiendo la soberanía venezolana y sus acuerdos bilaterales. Washington quiere que Caracas se alíe exclusivamente con empresas y compradores estadounidenses y favorezca a Estados Unidos en las exportaciones de petróleo.

La jugada de Estados Unidos sobre Venezuela para el control chino

En paralelo, Estados Unidos ha interceptado al menos un petrolero de Rusia por supuestas violaciones a sanciones, lo que refleja la escalada en la presión sobre terceros países que operan o comercian con Venezuela.

Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, un movimiento que apunta a redirigir ventas que antes tenían China como uno de los compradores y usarlas para beneficio de empresas y mercado estadounidense.

Según la Casa Blanca, ese petróleo se venderá a precio de mercado y los ingresos serían gestionados por Washington con la intención declarada de “beneficiar al pueblo venezolano y a Estados Unidos”