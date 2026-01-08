Operativo en Minneapolis: quién era Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente de ICE

Amigos y vecinos la recuerdan como una persona amable y solidaria. “Me dio té y galletas mientras hablábamos de la escuela”, relató uno de ellos, al destacar que su rol comunitario no estaba vinculado a confrontaciones ni episodios de violencia.

La secuencia del tiroteo: versiones contrapuestas y evidencia en video

El incidente ocurrió en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue, una zona residencial ubicada a pocas cuadras de sitios históricos y culturales de Minneapolis. Los videos difundidos muestran a Good dentro de su camioneta Honda Pilot, rodeada por varios agentes de ICE que le ordenan descender del vehículo.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvieron que la mujer intentó atropellar a un agente, lo que habría motivado el uso de fuerza letal “en defensa propia”, según explicó la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Sin embargo, las imágenes contradicen esa versión oficial: el material audiovisual muestra que el vehículo se desplazaba lentamente, mientras los agentes emitían órdenes contradictorias, y que el disparo se produjo a corta distancia, antes de que existiera una maniobra claramente agresiva. Testigos y líderes locales calificaron el accionar como innecesario y desproporcionado.

Impacto político y social: indignación y protestas crecientes

La muerte de Good generó una fuerte reacción pública en Minneapolis y otras ciudades. El alcalde Jacob Frey calificó el relato del DHS como “inaceptable” y reclamó que los agentes federales de inmigración abandonen la ciudad. En la misma línea, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, cuestionó la narrativa oficial y pidió una investigación independiente.

Miles de personas participaron en vigilias y protestas para exigir mayor transparencia y control sobre las agencias federales. El caso se transformó en un símbolo del debate sobre el rol de ICE, los límites del uso de la fuerza y la protección de los derechos civiles durante operativos migratorios.

Investigación en marcha y posibles repercusiones legales

Tras el hecho, el FBI y la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota iniciaron investigaciones para determinar si el agente actuó conforme a los protocolos o si se trató de un caso de uso excesivo de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos advierten que el episodio podría derivar en un debate nacional sobre la responsabilidad legal de los agentes federales.

Desde el gobierno federal reiteraron que el agente actuó de acuerdo con su entrenamiento, aunque esta postura continúa siendo cuestionada por autoridades locales y activistas, que reclaman una revisión profunda del accionar de ICE en comunidades civiles.

Varias personas se acercaron a dejar flores en homenaje a Renee

Un legado de controversia en medio de una política migratoria tensa

El asesinato de Renee Nicole Good no solo representa una tragedia irreparable para su familia, sino que también reavivó la discusión sobre cómo se ejecutan los operativos migratorios y cuándo se justifica el uso de fuerza letal. A medida que avanzan las investigaciones, el caso podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre seguridad, derechos civiles y políticas migratorias en Estados Unidos.