Un hombre llegó con el cuerpo sin vida de su hija de 4 años a una guardia y se mató delante de todos

Pocitos La localidad boliviana de Pocitos.

Los resultados de la autopsia de la pequeña

El informe médico conocido este sábado determinó que la causa de muerte de la niña fue asfixia mecánica por compresión (estrangulamiento) en el pecho y abdomen. Además, los peritos detectaron:

Múltiples lesiones previas: signos de maltrato crónico que datarían de semanas o meses atrás.

signos de maltrato crónico que datarían de semanas o meses atrás. Muerte violenta: el carácter del deceso fue calificado legalmente como homicidio.

El hecho: asesinato y suicidio en la guardia

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de Bolivia, que ahora lidera las actuaciones para reconstruir el entorno de la víctima. El foco está puesto en determinar si existían denuncias previas por violencia y el grado de responsabilidad de otros familiares en el contexto de maltrato que muy probablemente sufría la niña antes de ser asesinada por su padre (principal hipótesis que todavía debe confirmarse, pero que evidentemente es la más probable.