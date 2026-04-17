Irán reabrió el Estrecho de Ormuz tras el acuerdo de tregua y el petróleo cayó 10%

La reacción de los mercados

Tras el anuncio, el precio internacional del petróleo registró una caída cercana al 10%, reflejando una reacción inmediata de los mercados ante la expectativa de normalización en el suministro.

La baja se da luego de un período de volatilidad, en el que las restricciones en el tránsito marítimo habían impulsado subas en el valor del crudo.

Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz Irán anunció la apertura total del Estrecho de Ormuz

Un punto estratégico para el comercio global

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores más importantes para el comercio energético mundial, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo que se exporta a distintos países.

Su apertura total implica una mayor previsibilidad en el flujo de suministro, lo que repercute directamente en los precios internacionales.

Si bien la medida genera expectativas de mayor estabilidad, el contexto en la región continúa siendo sensible.

Las decisiones vinculadas a este paso marítimo siguen condicionadas por la evolución del conflicto y las tensiones geopolíticas, lo que mantiene en alerta a los mercados internacionales.

La reacción de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos se expresó tras el anuncio a través de su plataforma Truth Social, donde manifestó su aprobación a la medida adoptada por Irán y destacó la reapertura del paso marítimo.

"Irán acaba de anunciar que el Estrecho está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!", escribió el mandatario.

Captura de pantalla 2026-04-17 120630 La reacción de Donald Trump el presidente de los Estados Unidos en redes.

El mensaje se conoció poco después de la confirmación oficial y se suma a las repercusiones internacionales que generó la decisión, en un contexto en el que la situación en la región es seguida de cerca por las principales potencias.