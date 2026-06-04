Por qué la novela gráfica 'Persépolis' de Marjane Satrapi es una lectura imprescindible

¿Por qué Persépolis es una de las obras más influyentes del mundo?

Persépolis explica la Revolución Islámica de Irán de 1979 a través de los ojos de una niña de diez años que adora los cómics, escucha a Iron Maiden y sueña con ser profeta.

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A través del crecimiento de Marji (el alter ego de Satrapi), podemos experimentar de primera mano:

La caída del régimen del Shah.

La paulatina pérdida de libertades con la llegada del fundamentalismo.

El estallido de la traumática guerra entre Irán e Irak.

La obra de Marjane humaniza un conflicto que es muy complejo, y a medida que la vamos leyendo, Irán deja de ser un país alejado o un concepto creado por la mirada de los medios de comunicación, y se convierte en un lugar lleno de personas con miedos, contradicciones y esperanzas.

Tambiém hay que desyacar que, apesar de la dureza de los temas que trata, Persépolis nunca cae en el melodrama absoluto. Está impregnada de un humor, ironía y una profunda ternura familiar.

Marjane Satrapi Marjane Satrapi, autora de Persépolis.

Otro de los detalles que no deben pasar desapercibido es que los dibujos están hechos en blanco y negro, son sencillos, no tienen detalles hiperrealistas o colores llamativos de otras obras del cómic comercial.

Sin embargo, en esa sencillez radica su éxito, y de esta manera se transmite mejor emociones como sufrimiento, alegría, miedo, rebeldía, etc.

¿Existe una película de Persépolis?

En 2007 se estrenó una película basada en Persépolis dirigida por Vincent Paronnaud y producida por Xavier Rigault y Marc-Antoine Robert. La película, con música de Olivier Bernet, obtuvo una candidatura a la Palma de Oro y consiguió el Premio del jurado en el Festival de Cannes 2007. También consiguió el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Cinemanila. Fue seleccionada para ser la película inaugural del festival de cine de Valladolid (España).