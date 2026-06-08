Tensión global por Medio Oriente: el petróleo sube con fuerza y caen las bolsas internacionales

Los analistas internacionales señalan que el temor a una interrupción en el suministro de crudo a través de rutas marítimas estratégicas aceleró las compras de cobertura. Este escenario reaviva los temores de presiones inflacionarias globales derivadas de los costos de la energía, condicionando las decisiones futuras de los bancos centrales respecto a las tasas de interés.

La contracara del incremento del petróleo se observó en los paneles de las bolsas de comercio, con pérdidas significativas especialmente en el continente asiático. La corriente de ventas afectó de manera pronunciada a las empresas vinculadas al sector tecnológico, las cuales ya venían experimentando dudas sobre la sostenibilidad de sus valoraciones recientes.

Fuertes caídas en bolsas de Asia y Europa por el petróleo

El índice KOSPI de Corea del Sur, con alta ponderación de firmas fabricantes de semiconductores, lideró la caída con un retroceso del 8,3%. En una sintonía similar, el índice Nikkei de Japón descendió casi un 4%, afectado por la liquidación de acciones de la cadena de suministro de chips, en tanto en China el índice de Shanghái retrocedió un 1,70%.

En Europa, el comportamiento de las bolsas mostró retrocesos un poco más moderados pero generalizados. El DAX alemán bajó un 0,46%, el CAC francés cedió un 0,21% y el Euro Stoxx general cayó un 0,13%. Según los reportes financieros, la menor exposición de las plazas europeas al sector tecnológico de hardware amortiguó parcialmente el impacto de la jornada.

A diferencia de la tendencia observada en las plazas de Asia y Europa, el mercado de Nueva York mostró señales de resistencia durante las operaciones electrónicas previas a la apertura formal. Los indicadores de Wall Street operaron en terreno positivo, intentando asimilar el impacto de las variables geopolíticas.

bolsa mercados asia.jpg El índice Nikkei de Japón descendió casi un 4% este lunes.

La reacción de Wall Street frente a la suba del petróleo

El índice ampliado S&P 500 anotó una subida del 0,40%, el tecnológico Nasdaq Composite avanzó un 0,83%. Por su parte, el promedio industrial Dow Jones registró una leve mejora del 0,15%. Los operadores atribuyen esta divergencia a la solidez relativa de la economía estadounidense y a la búsqueda de refugio en activos considerados más estables ante contextos de volatilidad internacional.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos —otro indicador de referencia global— experimentó leves subas de hasta el 0,3% en sus diferentes tramos. Los inversores continúan evaluando la evolución del conflicto para determinar si este reajuste de precios en el petróleo y las acciones configura un escenario de corrección a largo plazo o una fluctuación temporal.

Frente a este panorama, las principales economías occidentales siguen de cerca la cotización de los combustibles para medir el impacto real en las góndolas y el transporte global. En las próximas jornadas se esperan nuevas declaraciones de los líderes internacionales de la OPEP para definir si se incrementará la producción con el fin de estabilizar el mercado del petróleo y llevar calma a las bolsas mundiales.