El país de América Latina que se ha convertido en el principal aliado estratégico de Irán

Más que una simple cooperación bilateral, la relación entre Irán y Venezuela es una “alianza estratégica antioccidental”, consolidada especialmente desde los años 2000 con el liderazgo de Hugo Chávez y los gobiernos iraníes de la misma época. Ambos países han construido una relación basada en intereses comunes muy concretos: el petróleo, la energía y la necesidad de sostener sus economías frente a sanciones internacionales.

Irán ha suministrado combustible, tecnología de refinación y apoyo técnico a Venezuela en momentos críticos de escasez energética, mientras Caracas ha facilitado intercambio de recursos y cooperación en sectores estratégicos como petróleo, petroquímica y transporte marítimo .

Venezuela e Iran

Irán y Venezuela hoy: una relación estratégica que se adapta a un nuevo escenario

A lo largo de los años, la relación ha evolucionado hacia un esquema más amplio de cooperación. Se han firmado decenas de memorandos de entendimiento que incluyen comercio, industria, agricultura, ciencia, defensa y tecnología. En 2023, por ejemplo, ambos gobiernos reforzaron acuerdos que buscaban aumentar significativamente el volumen del comercio bilateral, con proyecciones que apuntaban a una expansión sostenida en los próximos años.

Desde una perspectiva geopolítica, este vínculo también tiene un componente simbólico. Tanto Irán como Venezuela han utilizado su relación como una forma de proyectar resistencia frente a Estados Unidos y sus aliados. En discursos oficiales, ambos gobiernos han hablado de “enemigos comunes” y de la necesidad de construir un orden mundial multipolar, donde los países del Sur Global tengan mayor autonomía política y económica .

En 2026, la relación entre Irán y Venezuela se mantiene activa pero más limitada y pragmática que en años anteriores, sostenida principalmente por la cooperación política y energética frente a la presión de Estados Unidos y las sanciones internacionales, aunque con menor alcance económico y menos grandes proyectos conjuntos debido al contexto de inestabilidad global, los cambios internos en Venezuela y la creciente tensión geopolítica que rodea a Irán.