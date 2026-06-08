Una chica de 13 años murió tras sufrir un accidente vial en Luján de Cuyo

La menor, que recién salía del barrio donde vivía y se dirigía a su escuela, fue impactada violentamente por el vehículo y tuvo que ser trasladad a un centro asistencial. Minutos después, los médicos confirmaron su deceso debido a las lesiones que sufrió en el accidente

Por otro lado, las autoridades realizaron las pericias para intentar establecer el motivo que causó el accidente. En el lugar del hecho se realizó un dosaje de alcoholemia al conductor que arrojó resultado 0.