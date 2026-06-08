Una joven de 13 años perdió la vida tras ser atropellada en Luján de Cuyo. El accidente ocurrió en la mañana de este lunes en la localidad de Ugarteche.
Una chica de 13 años murió tras sufrir un accidente vial en Luján de Cuyo
La víctima fue atropellada por un auto que circulaba por la ruta provincial 15 y fue traslada a una hospital tras el accidente
Según la primera información, el accidente ocurrió sobre la ruta provincial 15, en el kilómetro 33, a la altura de Ugarteche. Por esa vía, en dirección al norte, estaba circulando un auto Chevrolet Corsa al mando de un hombre.
La menor, que recién salía del barrio donde vivía y se dirigía a su escuela, fue impactada violentamente por el vehículo y tuvo que ser trasladad a un centro asistencial. Minutos después, los médicos confirmaron su deceso debido a las lesiones que sufrió en el accidente
Por otro lado, las autoridades realizaron las pericias para intentar establecer el motivo que causó el accidente. En el lugar del hecho se realizó un dosaje de alcoholemia al conductor que arrojó resultado 0.