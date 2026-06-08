Terremoto de magnitud 7,8 dejó al menos 19 muertos y alerta de tsunami en Filipinas

Filipinas 2 Decenas de edificios se desplomaron en Filipinas.

El impacto del terremoto en el inicio escolar

En esta última localidad se vivieron escenas de extrema tensión cuando el colapso parcial de un centro comercial y de un edificio escolar obligó a la evacuación inmediata de los civiles. El sargento de la policía local, Robert Dagon, confirmó que las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en tareas de rescate de personas atrapadas entre los escombros de las estructuras dañadas.

Ante la gravedad de la situación y la inestabilidad de las estructuras edilicias, el gobierno de Davao City ordenó la suspensión total de las clases y de las actividades administrativas no esenciales. El sismo obligó a movilizar recursos hospitalarios de urgencia para atender a los heridos en el principal nosocomio de la región, que colapsó en su guardia durante las primeras horas.

Minutos después de registrarse el temblor principal, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso urgente ante la posibilidad de que se formaran olas de hasta tres metros en el litoral filipino.

La advertencia del organismo internacional obligó a la evacuación preventiva de miles de residentes de las zonas costeras de Sarangani, Davao Occidental y las islas de Tawi-Tawi y Sulu. Aunque horas más tarde la alerta principal fue levantada, agencias de noticias constataron que el fenómeno marítimo alcanzó una altura de 1,4 metros en sectores vulnerables, arrastrando vehículos y anegando calzadas bajas.

Alerta de tsunami por el terremoto en el Pacífico

La preocupación por las réplicas del terremoto se extendió hacia las naciones vecinas del sudeste asiático. En Indonesia, el servicio nacional de gestión de desastres dispuso el traslado hacia terrenos elevados de los habitantes de Manado, Gorontalo y las islas Sangihe. Por otra parte, la Agencia Meteorológica de Japón activó un protocolo de emergencia preventiva ante la previsión de variaciones anómalas en el nivel del mar de hasta un metro, recomendando a su población costera alejarse por completo de playas, muelles y desembocaduras fluviales.

Filipinas 3 Momentos de terror se vivieron en Filipinas durante el terremoto.

Este nuevo desastre natural sitúa una vez más al archipiélago en el centro de la vulnerabilidad geológica global. El país se encuentra emplazado directamente sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por la interacción continua de placas tectónicas que concentra el 90 por ciento de la actividad sísmica del planeta. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) reportó que tras el temblor principal se sucedieron numerosas réplicas de magnitudes comprendidas entre 1,3 y 6,7, manteniendo en vilo a los equipos de asistencia humanitaria.

La geología de Filipinas tras el terremoto

Las interrupciones en el suministro eléctrico y el corte total de las redes de telecomunicaciones en varias comunas de Mindanao dificultan el relevamiento preciso de los damnificados por la catástrofe. Mientras los ministerios coordinan el envío de suministros de emergencia, alimentos y equipos médicos a los centros de evacuados, los especialistas meteorológicos y geológicos continúan monitoreando el comportamiento de las fallas submarinas para determinar el riesgo de nuevos desplazamientos de tierra causados por este devastador terremoto.

El gobierno nacional filipino ya se puso en contacto con la gobernación de la isla afectada para enviar fondos de asistencia equivalentes a varios millones de dólares con el fin de reconstruir la infraestructura escolar destruida. Los equipos de rescate trabajarán a destajo durante las próximas horas, puesto que se prevén lluvias que podrían complicar la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de las viviendas más precarias de la zona costera.