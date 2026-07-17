Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el sur de México y activó una alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el estado mexicano de Chiapas, en el sur de México, y activó una alerta de tsunami para zonas del Océano Pacífico cercanas al epicentro.
Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento sísmico se produjo cerca de la ciudad de Puerto Madero y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. El temblor también fue percibido en Guatemala y El Salvador, donde provocó el movimiento de edificios.
Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales como consecuencia del sismo.
Emitieron una alerta de tsunami tras el terremoto en México
El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre una posible amenaza de tsunami para sectores del Pacífico ubicados a menos de 300 kilómetros del epicentro. La advertencia contempla la posibilidad de olas peligrosas en las costas cercanas al lugar donde se originó el terremoto.
En tanto, un testigo citado por la agencia Reuters indicó que en la ciudad de Guatemala el sismo sacudió edificios y obligó a algunos residentes a evacuar sus viviendas como medida preventiva.
Protección Civil monitorea la situación en Chiapas
La secretaria de Protección Civil de Chiapas informó que el organismo se encuentra "activo" y mantiene un "constante monitoreo" de la situación en las regiones afectadas por el terremoto.
Además, personal de las Secretarías Municipales de Protección Civil fue desplegado en distintos puntos del estado para realizar recorridos de inspección e identificar posibles afectaciones provocadas por el sismo.
Las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto y mantienen el seguimiento de la alerta preventiva en las zonas costeras del Pacífico.