Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el sur de México y activó una alerta de tsunami

Emitieron una alerta de tsunami tras el terremoto en México

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre una posible amenaza de tsunami para sectores del Pacífico ubicados a menos de 300 kilómetros del epicentro. La advertencia contempla la posibilidad de olas peligrosas en las costas cercanas al lugar donde se originó el terremoto.

En tanto, un testigo citado por la agencia Reuters indicó que en la ciudad de Guatemala el sismo sacudió edificios y obligó a algunos residentes a evacuar sus viviendas como medida preventiva.

Protección Civil monitorea la situación en Chiapas

La secretaria de Protección Civil de Chiapas informó que el organismo se encuentra "activo" y mantiene un "constante monitoreo" de la situación en las regiones afectadas por el terremoto.

Además, personal de las Secretarías Municipales de Protección Civil fue desplegado en distintos puntos del estado para realizar recorridos de inspección e identificar posibles afectaciones provocadas por el sismo.

Las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto y mantienen el seguimiento de la alerta preventiva en las zonas costeras del Pacífico.