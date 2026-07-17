La premiaron como maestra del año, pero tenía un oscuro secreto que le costó todo

Los cargos

La maestra Olivia Marie Smith trabajó como vicedirectora en la escuela Oak Park.

La justicia formalizó acusaciones por agresión sexual, un delito que conlleva una pena de hasta 30 años de cárcel en ese territorio debido a la posición de autoridad de la procesada. Los investigadores también sumaron el cargo de provocación a un menor con fines sexuales, aunque no trascendieron mayores detalles sobre las edades o la identidad de la víctima. El secreto que guardaba la mujer destruyó su carrera en el ámbito educativo de forma definitiva.

Los representantes del Distrito Escolar de Ocean Springs emitieron un comunicado oficial frente a los medios de comunicación para fijar su postura. Los directivos afirmaron: “Entendemos la gravedad de esta situación y la preocupación que puede generar en nuestra comunidad. Queremos asegurar a los padres, estudiantes y personal que estamos abordando este asunto con seriedad y diligencia”.

La institución educativa remarcó su compromiso con el bienestar de los menores que asisten a sus aulas diariamente. Las autoridades del sector concluyeron el mensaje con una afirmación contundente sobre sus políticas internas actuales: “La seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal sigue siendo nuestra mayor prioridad”.