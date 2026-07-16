El cuaderno sumó un episodio aún más aterrador ocurrido en la localidad de Salou. Un grupo de hombres drogó a la muchacha con la complicidad directa de un mesero local. Tres sujetos perpetraron un violento ataque grupal contra ella mientras permanecía totalmente indefensa. El trauma de aquellas violaciones masivas motivó el intento de suicidio posterior.

Búsqueda judicial

La madre acudió inmediatamente a los tribunales de Barcelona para exigir respuestas concretas. Los representantes legales cristianos asumieron la defensa formal de la familia afectada por la tragedia. Las nuevas evidencias escritas apuntan a identificar a los responsables de los terribles actos descritos por la joven. Los fiscales tienen ahora la ineludible obligación de investigar a fondo.

La historia clínica de la chica generó enormes disputas familiares previas a su deceso. Su padre intentó bloquear la eutanasia en diversos juzgados a nivel nacional. El hombre argumentó supuestos trastornos mentales severos para frenar el procedimiento médico de su hija. Las máximas cortes españolas desestimaron sus amparos para lograr respetar la última voluntad de la paciente.