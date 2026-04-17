Caminaba hacia el altar a casarse, apareció su cuñada y bañó a la novia con pintura negra

Lo que debía ser el día más feliz en la vida de Gemma Monk (35) se transformó en una escena de terror cuando, segundos antes de caminar hacia el altar, su cuñada la abordó para arrojarle pintura negra sobre su vestido de 1.800 libras según publicó el sitio People. El ataque a la novia, ocurrido en la histórica mansión Oakwood House en Maidstone, terminó esta semana con una sentencia condenatoria que describe el acto como "cruel y mezquino".
La agresora, Antonia Eastwood, actuó movida por una venganza que venía cocinando desde hace dos años. Según se ventiló en el juicio, Eastwood culpaba a Gemma de haber intentado hacerla tropezar durante su propio casamiento tiempo atrás.
Bañó a la novia con pintura negra: un ataque planificado
El impacto no solo destruyó la prenda blanca de la novia, sino que la sustancia alcanzó su rostro, ojos y pecho, dejando a la víctima en un estado de shock absoluto. Pese a la crisis de llanto y la humillación, Gemma se negó a suspender la ceremonia. Con ayuda de los invitados y un vestido de repuesto facilitado de urgencia, se casó con su pareja de toda la vida, Ken Monk, dos horas después de lo previsto.
La sentencia: prisión en suspenso y trabajos comunitarios
El tribunal de Maidstone Crown Court no tuvo contemplaciones ante la admisión de culpabilidad de Eastwood, quien confesó que su motivación fue el desquite.
Las sanciones impuestas fueron:
- 10 meses de prisión (en suspenso por un año).
- 160 horas de trabajo comunitario.
- Orden de restricción por 10 años para no acercarse a la víctima.
- Compensación económica: Deberá pagar 4.000 libras a Gemma Monk por los daños y 1.000 libras adicionales al salón de eventos.
"Convirtió mi mejor recuerdo en mi peor pesadilla", declaró la víctima, quien tras el episodio sufrió depresión y debió abandonar su empleo. Como un acto de resiliencia, la pareja anunció que ya no celebran sus aniversarios tradicionales, sino que planean una renovación de votos para "borrar" el rastro de la pintura negra con un nuevo recuerdo de felicidad.