Caminaba hacia el altar a casarse, apareció su cuñada y bañó a la novia con pintura negra

Novia con pintura 3 Dos horas después del incidente, Gemma Monk finalmente se casó.

La sentencia: prisión en suspenso y trabajos comunitarios

El tribunal de Maidstone Crown Court no tuvo contemplaciones ante la admisión de culpabilidad de Eastwood, quien confesó que su motivación fue el desquite.

Las sanciones impuestas fueron:

10 meses de prisión (en suspenso por un año).

160 horas de trabajo comunitario.

Orden de restricción por 10 años para no acercarse a la víctima.

Compensación económica: Deberá pagar 4.000 libras a Gemma Monk por los daños y 1.000 libras adicionales al salón de eventos.

Novia con pintura cuñada agresora Antonia Eastwood, la mujer que agredió a su cuñada cuando se estaba por casar arrojándole pintura.

"Convirtió mi mejor recuerdo en mi peor pesadilla", declaró la víctima, quien tras el episodio sufrió depresión y debió abandonar su empleo. Como un acto de resiliencia, la pareja anunció que ya no celebran sus aniversarios tradicionales, sino que planean una renovación de votos para "borrar" el rastro de la pintura negra con un nuevo recuerdo de felicidad.