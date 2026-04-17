Un país entero de luto: niña se ahoga en el lago de una cancha de golf tras escaparse de su niñera

El día del accidente, la madre de la menor confió el cuidado de su hija a una trabajadora recomendada por redes sociales. Esta decisión surgió porque su cuidadora habitual no tenía disponibilidad. Apenas dos horas después de dejarla, la progenitora recibió un mensaje de texto donde se le informaba que la pequeña había desaparecido de su vista.

Un ser lleno de amor

policia lago Los servicios de emergencia no pudieron rescatar a la niña con vida.

El cuerpo de la víctima apareció flotando boca abajo en una de las lagunas del recinto de golf. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia y el traslado inmediato al Doncaster Royal Infirmary, los médicos declararon el fallecimiento poco después de su ingreso. La comunidad local manifestó su dolor ante la pérdida de una vida tan joven en circunstancias tan evitables.

Los padres de la niña, Hayley y Kieran, expresaron su angustia mediante mensajes públicos. Describieron a su hija como un ser lleno de amor y alegría que iluminaba cualquier espacio con su sonrisa. El tribunal forense de Doncaster decidió aplazar la investigación completa hasta finales de año, mientras se recolectan más pruebas sobre las condiciones del vallado y la supervisión brindada.