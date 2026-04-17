Un país entero de luto: niña se ahoga en el lago de una cancha de golf tras escaparse de su niñera

Una noticia conmociona a los ciudadanos de Inglaterra tras conocerse el fallecimiento de Nyla May Bradshaw. La niña de siete años perdió la vida tras sumergirse en un estanque ubicado dentro de una propiedad privada. El suceso ocurrió luego de que la menor lograra alejarse de su cuidadora durante una tarde que debía ser de juegos en un parque cercano.
La pequeña padecía autismo no verbal y requería vigilancia constante debido a su tendencia a escapar. Según las investigaciones preliminares, la víctima aprovechó un hueco en la cerca de un parque en Doncaster para dirigirse hacia una zona boscosa. El camino terminó trágicamente en el área de golf de Owston Hall, donde finalmente hallaron su cuerpo sin signos vitales.
El arresto de la niñera
Las autoridades de Inglaterra confirmaron recientemente la detención de una mujer de unos 30 años. La policía de South Yorkshire investiga el caso bajo la sospecha de homicidio por negligencia grave y abandono infantil. La sospechosa permanece en libertad bajo fianza mientras continúan las indagaciones sobre cómo la niña pudo atravesar el perímetro de seguridad del parque sin ser detectada a tiempo.
El día del accidente, la madre de la menor confió el cuidado de su hija a una trabajadora recomendada por redes sociales. Esta decisión surgió porque su cuidadora habitual no tenía disponibilidad. Apenas dos horas después de dejarla, la progenitora recibió un mensaje de texto donde se le informaba que la pequeña había desaparecido de su vista.
Un ser lleno de amor
El cuerpo de la víctima apareció flotando boca abajo en una de las lagunas del recinto de golf. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia y el traslado inmediato al Doncaster Royal Infirmary, los médicos declararon el fallecimiento poco después de su ingreso. La comunidad local manifestó su dolor ante la pérdida de una vida tan joven en circunstancias tan evitables.
Los padres de la niña, Hayley y Kieran, expresaron su angustia mediante mensajes públicos. Describieron a su hija como un ser lleno de amor y alegría que iluminaba cualquier espacio con su sonrisa. El tribunal forense de Doncaster decidió aplazar la investigación completa hasta finales de año, mientras se recolectan más pruebas sobre las condiciones del vallado y la supervisión brindada.