Tadeo García Zalazar confirmó que hay 3 alumnos imputados por las amenazas de tiroteo escolar

Escuela El Algarrobal con custodia policial tras las amenazas de tiroteo El director de la DGE, Tadeo García Zalazar, no informó a qué escuela asisten los alumnos imputados por amenazas. Foto: Matías Pascualetti

El ministro apeló, por otra parte, a la responsabilidad de los padres para que dialoguen con sus hijos y estos desistan de llevar a cabo amenazas.

La amenaza es un delito, la advertencia de Tadeo García Zalazar

“Amenazar de muerte a un compañero no es bueno”. Y no solo no es bueno, sino que es un delito. Y el que lo haga –advirtió García Zalazar- “tendrá todo el peso de la ley encima”.

Las consecuencias legales pesarán no solo sobre los autores de las amenazas sino también sobre sus padres “porque el Código Contravencional establece sanciones para los tutores de menores”.

El ausentimo después del desafío viral de amenazas de tiroteo

En dos días, el 10% de los colegios de Mendoza sufrió algún tipo de amenaza relacionada con lo que, estiman desde la DGE, se trata de un reto viral que afectó no solo a la provincia, sino a todo el país y buena parte de Latinoamérica.

En la mayoría de las escuelas afectadas, el ausentismo se hizo sentir este viernes, a pesar de que la DGE ratificó el dictado de clases con normalidad.

comunicado de la DGE La DGE ratificó el dictado de clases con normalidad después de las amenazas de tiroteo en las escuelas.

“Es un desafío viral en las redes sociales. Se hizo no solo en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica. En el país hubo más de 1.000 casos”, dijo García Zalazar, quien hizo especial foco en catalogar los hechos como “graves”.

El titular de la DGE contó que este –el de las amenazas de tiroteo escolar- es tan solo uno de los tantos retos virales que circulan y que, de ellos, muchos son “preocupantes”.

De ahí la importancia de la capacitación –de docentes y padres- y de la aplicación de la ley a los responsables.

“Por la referencia a casos internacionales, y por la expansión del reto, entendemos que la conexión es internacional y eso es lo que está investigando la Policía”, reveló García Zalazar.

En paralelo, la DGE y las escuelas trabajan fundamentalmente en concientizar a los alumnos acerca de la gravedad de amenazar a otro; en capacitar a docentes para prevenir este tipo de hechos –y otros de mayor escala- y en incluir a los padres, para que sepan qué medidas pueden tomar en casa.

“Las escuelas que tuvieron este tipo de amenazas están con jornadas que incluyen a los padres para que ellos sepan qué cómo hablarles a sus hijos y, como prevención, para que sepan en qué redes están sus hijos o qué están hablando entre sí”, contó Tadeo García Zalazar.