El director de la DGE, Tadeo García Zalazar, confirmó que hay tres personas imputadas a raíz de las amenazas que se dieron en las escuelas de Mendoza en los últimos días. Se trata de alumnos en edad de imputabilidad.
Tadeo García Zalazar confirmó que hay 3 alumnos imputados por las amenazas de tiroteo escolar
El director de la DGE, Tadeo García Zalazar, aseguró que “esto no es una broma, sino que es un delito”, y anticipó que ya se aplicaron medidas judiciales
“El que las hace, las paga en Mendoza”, dijo el ministro y director de la DGE en diálogo con radio Nihuil; y anticipó que se trata de tres alumnos que promocionaron en sus redes y en colegios este tipo acciones, en las que se anunciaban presuntos tiroteos escolares.
“Las personas que deciden efectuar una amenaza sostenida y agravada tiene que pagar las consecuencias”, agregó García Zalazar y advirtió: “Esto no es una broma, es un delito”.
El ministro apeló, por otra parte, a la responsabilidad de los padres para que dialoguen con sus hijos y estos desistan de llevar a cabo amenazas.
La amenaza es un delito, la advertencia de Tadeo García Zalazar
“Amenazar de muerte a un compañero no es bueno”. Y no solo no es bueno, sino que es un delito. Y el que lo haga –advirtió García Zalazar- “tendrá todo el peso de la ley encima”.
Las consecuencias legales pesarán no solo sobre los autores de las amenazas sino también sobre sus padres “porque el Código Contravencional establece sanciones para los tutores de menores”.
El ausentimo después del desafío viral de amenazas de tiroteo
En dos días, el 10% de los colegios de Mendoza sufrió algún tipo de amenaza relacionada con lo que, estiman desde la DGE, se trata de un reto viral que afectó no solo a la provincia, sino a todo el país y buena parte de Latinoamérica.
En la mayoría de las escuelas afectadas, el ausentismo se hizo sentir este viernes, a pesar de que la DGE ratificó el dictado de clases con normalidad.
“Es un desafío viral en las redes sociales. Se hizo no solo en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica. En el país hubo más de 1.000 casos”, dijo García Zalazar, quien hizo especial foco en catalogar los hechos como “graves”.
El titular de la DGE contó que este –el de las amenazas de tiroteo escolar- es tan solo uno de los tantos retos virales que circulan y que, de ellos, muchos son “preocupantes”.
De ahí la importancia de la capacitación –de docentes y padres- y de la aplicación de la ley a los responsables.
“Por la referencia a casos internacionales, y por la expansión del reto, entendemos que la conexión es internacional y eso es lo que está investigando la Policía”, reveló García Zalazar.
En paralelo, la DGE y las escuelas trabajan fundamentalmente en concientizar a los alumnos acerca de la gravedad de amenazar a otro; en capacitar a docentes para prevenir este tipo de hechos –y otros de mayor escala- y en incluir a los padres, para que sepan qué medidas pueden tomar en casa.
“Las escuelas que tuvieron este tipo de amenazas están con jornadas que incluyen a los padres para que ellos sepan qué cómo hablarles a sus hijos y, como prevención, para que sepan en qué redes están sus hijos o qué están hablando entre sí”, contó Tadeo García Zalazar.