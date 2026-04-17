La DGE confirmó que este viernes hay clases normales tras la ola de amenazas en escuelas

La Dirección General de Escuelas (DGE) salió a aclarar oficialmente que este viernes 17 habrá clases con normalidad en toda la provincia, luego de la fuerte preocupación generada por una seguidilla de amenazas de tiroteo que afectaron a instituciones educativas públicas y privadas en las últimas horas.
El comunicado oficial se difundió tras la circulación de un mensaje no institucional que indicaba la suspensión de actividades ante la posibilidad de que se concretaran las adverterencias. Esa versión generó incertidumbre en la comunidad educativa, en medio de un clima de tensión creciente.
Desde el organismo educativo desmintieron esa información y ratificaron que no hay disposición oficial que altere el dictado de clases, al tiempo que señalaron que se mantienen los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades correspondientes.
La aclaratoria se publicó en las redes de la DGE a la medianoche.
Todos los días una amenaza de tiroteo
La rectificatoria llega en un contexto alarmante: en apenas dos días se registraron 25 amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza, lo que obligó a activar operativos, evacuar edificios y activar un importante operativo de seguridad con presencia policial en los esdtablecimientos.
A este escenario se suma otro dato que profundiza la preocupación: entre 2023 y 2025 se contabilizaron al menos 22 ingresos de armas a escuelas primarias y secundarias de la provincia.
El conjunto de estos episodios mantiene en vilo a docentes, familias y alumnos, y reaviva el debate sobre la seguridad en el ámbito escolar y la necesidad de reforzar medidas de prevención y control.
Mientras tanto, desde la DGE insistieron en llevar tranquilidad y evitar la difusión de información no verificada, al tiempo que reiteraron que las clases continúan con normalidad este viernes.
Por último, volvieron a reiterar la necesidad de la participación activa de las familias y de la sociedad para prevenir situaciones de violencia en las escuelas. Y, sumaron que hay que concientizar, si se trata de una broma, porque moviliza recursos que podrían utilizarse en temas sociales relevantes.