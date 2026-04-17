La DGE confirmó que este viernes hay clases normales tras la ola de amenazas en escuelas

La aclaratoria se publicó en las redes de la DGE a la medianoche.

comunicado de la DGE

Todos los días una amenaza de tiroteo

La rectificatoria llega en un contexto alarmante: en apenas dos días se registraron 25 amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza, lo que obligó a activar operativos, evacuar edificios y activar un importante operativo de seguridad con presencia policial en los esdtablecimientos.

escuela el algarrobal tiroteo escolar dge Una de las escuelas en donde aparecieron pintadas en los baños fue en el Secundario de El Algarrobal. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil

A este escenario se suma otro dato que profundiza la preocupación: entre 2023 y 2025 se contabilizaron al menos 22 ingresos de armas a escuelas primarias y secundarias de la provincia.

El conjunto de estos episodios mantiene en vilo a docentes, familias y alumnos, y reaviva el debate sobre la seguridad en el ámbito escolar y la necesidad de reforzar medidas de prevención y control.

Mientras tanto, desde la DGE insistieron en llevar tranquilidad y evitar la difusión de información no verificada, al tiempo que reiteraron que las clases continúan con normalidad este viernes.

Por último, volvieron a reiterar la necesidad de la participación activa de las familias y de la sociedad para prevenir situaciones de violencia en las escuelas. Y, sumaron que hay que concientizar, si se trata de una broma, porque moviliza recursos que podrían utilizarse en temas sociales relevantes.