La DGE propuso un Mundial Escolar con retos semanales, tabla de posiciones y premios

dge seleccion escuelas mundial copa del mundo El corazón del proyecto de la DGE será la simulación del Mundial 2026.

Pero el corazón del proyecto será la simulación del Mundial, a cargo de Educación Física; con puntajes, tablas de posiciones y hasta premios para los alumnos.

El Mundial Escolar: ganar en la cancha y en el aula

Según el proyecto, se organizarán equipos mixtos, con juegos adaptados por edades:

Primaria baja: Juegos de iniciación (3 vs 3).

Primaria alta: Fútbol 5 o 7.

Secundaria: Fútbol 7 o 11 según el espacio.

El torneo constará de una Fase de Grupos (todos contra todos) y una Fase de Eliminatorias que culmina en una gran final. Además de los partidos, los profes deberán organizar retos semanales de "jueguitos" (payanitas), circuitos de coordinación, precisión de pases y penales.

El documento incluye sugerencias, variantes y consignas para cada una de las actividades.

mendoza vive el mundial dge Mendoza Vive el Mundial 2026 es el proyecto de la DGE.

El campeón del Mundial Escolar

En este torneo de las escuelas no ganará el que meta más goles… Para sumar puntos habrá 5 ejes:

Mundial Escolar (30 pts): puntos por victorias (5 pts), empates (3 pts) o derrotas (1 pt) en los partidos de fútbol.

(30 pts): puntos por victorias (5 pts), empates (3 pts) o derrotas (1 pt) en los partidos de fútbol. Mundial Interdisciplinario (20 pts): se evalúa la presentación y calidad de los trabajos académicos por materia.

(20 pts): se evalúa la presentación y calidad de los trabajos académicos por materia. Desafíos Físicos (20 pts): puntos por el desempeño en los mini-retos semanales y la participación completa del curso.

(20 pts): puntos por el desempeño en los mini-retos semanales y la participación completa del curso. Cultura Mundialista (10 pts): se premia la originalidad en la creación de la bandera, camiseta, mural, mascota e hinchada.

(10 pts): se premia la originalidad en la creación de la bandera, camiseta, mural, mascota e hinchada. Valores y Convivencia (20 pts): este eje es crucial. Se otorgan puntos por Juego Limpio (Fair Play), respeto al rival, ausencia de sanciones disciplinarias e inclusión activa de todos los estudiantes.

¿Y el que no puede realizar actividad física? Los profes de la DGE también lo contemplaron. En este caso, los estudiantes tendrán otros roles clave como veedores, encargados de observar y registrar las conductas deportivas para calificar el eje de valores.

dge educacion fisica escuelas mundial copa del mundo El plan de la DGE incluye juegos en Educación Física y el Mundial en otras materias.

El Mundial en las aulas

En otras áreas, el proyecto busca que el resto de las materias utilicen el Mundial como temática central:

Historia: historia de los Mundiales . Evolución del fútbol desde sus orígenes hasta el formato actual de 48 equipos. Impacto sociocultural en cada país.

. Evolución del fútbol desde sus orígenes hasta el formato actual de 48 equipos. Impacto sociocultural en cada país. Geografía: países participantes, ubicación de las sedes ( Estados Unidos, México, Canadá ), migraciones, geopolítica. Actividad: elaborar mapas temáticos.

), migraciones, geopolítica. Actividad: elaborar mapas temáticos. Matemática: estadísticas, probabilidades, análisis de datos de partidos, elaboración de gráficos de rendimiento y tablas de posiciones.

Lengua: crónicas deportivas, narraciones de partidos , análisis de discurso publicitario, producción de notas periodísticas.

, análisis de discurso publicitario, producción de notas periodísticas. Inglés/idiomas: vocabulario futbolero en inglés, narración de goles en distintos idiomas.

La Fiesta del Mundial 2026

El proyecto de la DGE -que también incluye ver en las aulas los partidos de la Selección argentina que sean en horario escolar- prevé un cierre con una Fiesta del Mundial, un evento masivo con un desfile de naciones, presentaciones culturales y la entrega de premios.

La idea es que se entregue una Copa de Oro, pero también premios especiales al Mejor Fair Play y a la Mejor Producción Cultural. Un detalle importante en el que hizo hincapié la DGE es que debe haber medallas para todos, diseñada por los mismos alumnos en Arte.