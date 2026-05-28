La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó a sentirse en Argentina y muchas familias buscan cambiar el televisor para seguir los partidos de la Selección Argentina.
Mundial 2026: un reconocido supermercado remata televisores con hasta 52% de descuento y 12 cuotas
Se viene el Mundial 2026 y una cadena internacional salió a competir fuerte con rebajas y financiación en sus televisores
En ese contexto, Carrefour lanzó una batería de promociones con descuentos de hasta el 52% y financiación en cuotas fijas para distintos modelos de Smart TV.
La campaña incluye televisores de varias marcas, tamaños y tecnologías, con opciones tanto para quienes buscan una pantalla premium como a quienes necesitan alternativas más económicas.
La oferta más impactante corresponde al Smart TV Philips de 65 pulgadas 4K LED Ambilight, que pasó de costar $1.999.000 a $950.000. El modelo tiene un descuento del 52%, envío gratis y posibilidad de pago en 12 cuotas fijas.
Otra de las propuestas destacadas es el Smart TV Noblex UHD 4K Google TV de 50 pulgadas, cuyo precio bajó de $799.000 a $499.000, con una rebaja del 37% y financiación en 12 cuotas.
Modelos 4K, Google TV y financiación en televisores para llegar al Mundial
Entre las alternativas más accesibles aparece el Smart TV BGH Android de 32 pulgadas, pensado para ambientes pequeños. El equipo cuesta $239.000 tras una reducción del 39% sobre el valor original de $398.000 y puede adquirirse en 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
También figura el Smart TV Noblex FHD de 43 pulgadas, que actualmente vale $349.000 luego de una baja del 36% frente a los $549.000 iniciales. El producto mantiene el beneficio de 12 cuotas fijas.
Por su parte, el Smart TV BGH QLED Google TV de 60 pulgadas quedó en $799.000 tras una rebaja del 33%, ya que anteriormente costaba $1.199.000. El modelo incorpora tecnología QLED y también puede financiarse en 12 pagos fijos.
Desde la cadena remarcan que las promociones buscan facilitar el acceso a televisores de última generación con resolución 4K y plataformas inteligentes, ideales tanto para deportes como para streaming y entretenimiento.