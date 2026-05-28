Mundial 2026: un reconocido supermercado remata televisores con hasta 52% de descuento y 12 cuotas

televisor smart tv samsung Un Samsung de 65", ideal para ver el Mundial 2026 en casa. Imagen ilustrativa.

La oferta más impactante corresponde al Smart TV Philips de 65 pulgadas 4K LED Ambilight, que pasó de costar $1.999.000 a $950.000. El modelo tiene un descuento del 52%, envío gratis y posibilidad de pago en 12 cuotas fijas.

Otra de las propuestas destacadas es el Smart TV Noblex UHD 4K Google TV de 50 pulgadas, cuyo precio bajó de $799.000 a $499.000, con una rebaja del 37% y financiación en 12 cuotas.

Modelos 4K, Google TV y financiación en televisores para llegar al Mundial

Entre las alternativas más accesibles aparece el Smart TV BGH Android de 32 pulgadas, pensado para ambientes pequeños. El equipo cuesta $239.000 tras una reducción del 39% sobre el valor original de $398.000 y puede adquirirse en 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

El Mundial, un gancho. Algunas promos están orientadas a la venta de televisores de última generación. Cambiar el televisor para el Mundial, siempre un buen plan (con descuentos y cuotas, claro). Imagen ilustrativa.

También figura el Smart TV Noblex FHD de 43 pulgadas, que actualmente vale $349.000 luego de una baja del 36% frente a los $549.000 iniciales. El producto mantiene el beneficio de 12 cuotas fijas.

Por su parte, el Smart TV BGH QLED Google TV de 60 pulgadas quedó en $799.000 tras una rebaja del 33%, ya que anteriormente costaba $1.199.000. El modelo incorpora tecnología QLED y también puede financiarse en 12 pagos fijos.

televisor smart tv mercado libre hot sale Los Smart TV, de oferta. Imagen ilustrativa.

Desde la cadena remarcan que las promociones buscan facilitar el acceso a televisores de última generación con resolución 4K y plataformas inteligentes, ideales tanto para deportes como para streaming y entretenimiento.