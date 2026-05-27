Inicio Ovación Fútbol Ronald Koeman
Rumbo al Mundial 2026

"Andá al Mundial bobo": Koeman dio la lista de Países Bajos para el Mundial 2026 y convocó a Weghorst

Ronald Koeman dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Países Bajos en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Por UNO
Koeman anunció la lista de 26.

Koeman anunció la lista de 26.

Ronald Koeman dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Países Bajos en el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El equipo neerlandés llega como uno de los candidatos a pelear por el título, tras clasificar invicto en las eliminatorias europeas y Lionel Messi podría volver a encontrarse no solo con su ex DT en el Barcelona sino también con Wout Weghorst tras el célebre episodio de los cuartos de final de Qatar 2022 y el "Andá pallá bobo".

weghorst
Wout Weghorst está entre los 26 convocados de Países Bajos para el Mundial 2026.

Wout Weghorst está entre los 26 convocados de Países Bajos para el Mundial 2026.

El célebre Virgil van Dijk (capitán) lidera un plantel que combina experiencia con talento joven, con varios destacados de la Premier League, además destacan las inclusiones de Jurriën Timber (recuperado de lesión) y el delantero del Corinthians Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección.

Las ausencias notables son las de Jeremie Frimpong, Stefan de Vrij y de algunos lesionados como Xavi Simons.

Países Bajos integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez en el que aparece como favorito con un equipo que tiene una defensa es muy sólida, un mediocampo que ofrece creatividad y equilibrio y delanteros con velocidad, gol y experiencia.

Koeman cuenta con una mezcla ideal de veteranos y jóvenes que hace de este equipo Naranja uno de las más completos de los últimos años.

La lista de Países Bajos para el Mundial 2026

Arqueros (3)

  • Bart Verbruggen (Brighton)
  • Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
  • Robin Roefs (Sunderland)

Defensores (8)

  • Virgil van Dijk (Liverpool, capitán)
  • Nathan Aké (Manchester City)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Jurriën Timber (Arsenal)
  • Micky van de Ven (Tottenham)
  • Jan Paul van Hecke (Brighton)
  • Jorrel Hato (Chelsea)
  • Mats Wieffer (Brighton)

Mediocampistas (8)

  • Frenkie de Jong (Barcelona)
  • Ryan Gravenberch (Liverpool)
  • Tijjani Reijnders (Manchester City)
  • Teun Koopmeiners (Juventus)
  • Marten de Roon (Atalanta)
  • Quinten Timber (Marsella)
  • Guus Til (PSV)
  • Justin Kluivert (Bournemouth)

Delanteros (7)

  • Memphis Depay (Corinthians)
  • Cody Gakpo (Liverpool)
  • Donyell Malen (Roma)
  • Noa Lang (Galatasaray)
  • Brian Brobbey (Sunderland)
  • Wout Weghorst (Ajax)
  • Crysencio Summerville (West Ham)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas