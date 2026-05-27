"Andá al Mundial bobo": Koeman dio la lista de Países Bajos para el Mundial 2026 y convocó a Weghorst

Ronald Koeman dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Países Bajos en el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.
Ronald Koeman dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Países Bajos en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.
Ronald Koeman dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a Países Bajos en el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.
El equipo neerlandés llega como uno de los candidatos a pelear por el título, tras clasificar invicto en las eliminatorias europeas y Lionel Messi podría volver a encontrarse no solo con su ex DT en el Barcelona sino también con Wout Weghorst tras el célebre episodio de los cuartos de final de Qatar 2022 y el "Andá pallá bobo".
El célebre Virgil van Dijk (capitán) lidera un plantel que combina experiencia con talento joven, con varios destacados de la Premier League, además destacan las inclusiones de Jurriën Timber (recuperado de lesión) y el delantero del Corinthians Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección.
Las ausencias notables son las de Jeremie Frimpong, Stefan de Vrij y de algunos lesionados como Xavi Simons.
Países Bajos integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez en el que aparece como favorito con un equipo que tiene una defensa es muy sólida, un mediocampo que ofrece creatividad y equilibrio y delanteros con velocidad, gol y experiencia.
Koeman cuenta con una mezcla ideal de veteranos y jóvenes que hace de este equipo Naranja uno de las más completos de los últimos años.
Arqueros (3)
Defensores (8)
Mediocampistas (8)
Delanteros (7)