"Andá al Mundial bobo": Koeman dio la lista de Países Bajos para el Mundial 2026 y convocó a Weghorst

El célebre Virgil van Dijk (capitán) lidera un plantel que combina experiencia con talento joven, con varios destacados de la Premier League, además destacan las inclusiones de Jurriën Timber (recuperado de lesión) y el delantero del Corinthians Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección.

Las ausencias notables son las de Jeremie Frimpong, Stefan de Vrij y de algunos lesionados como Xavi Simons.

Países Bajos integra el Grupo F junto a Japón, Suecia y Túnez en el que aparece como favorito con un equipo que tiene una defensa es muy sólida, un mediocampo que ofrece creatividad y equilibrio y delanteros con velocidad, gol y experiencia.

Koeman cuenta con una mezcla ideal de veteranos y jóvenes que hace de este equipo Naranja uno de las más completos de los últimos años.

La lista de Países Bajos para el Mundial 2026

Arqueros (3)

Bart Verbruggen (Brighton)

Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Defensores (8)

Virgil van Dijk (Liverpool, capitán)

Nathan Aké (Manchester City)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Jurriën Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham)

Jan Paul van Hecke (Brighton)

Jorrel Hato (Chelsea)

Mats Wieffer (Brighton)

Mediocampistas (8)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Tijjani Reijnders (Manchester City)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Marten de Roon (Atalanta)

Quinten Timber (Marsella)

Guus Til (PSV)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Delanteros (7)