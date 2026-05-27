Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Valladolid: cuándo juegan y dónde verlo

Valladolid recibirá desde este viernes a la segunda etapa del SVNS World Championship que comenzó en Hong Kong en abril, con la presencia de Los Pumas 7s y Las Yaguaretés.
Valladolid recibirá desde este viernes a la segunda etapa del SVNS World Championship con la presencia de Los Pumas 7s y Las Yaguaretés.
Valladolid recibirá desde este viernes a la segunda etapa del SVNS World Championship que comenzó en Hong Kong en abril, con la presencia de Los Pumas 7s y Las Yaguaretés.
Entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo los mejores 12 seleccionados masculinos y femeninos (los 8 que participaron del SVNS Series más los 4 que clasificaron del SVNS 2) competirán en la segunda de las 3 etapas finales que se completarán en Bordeaux (5 al 7 de junio).
Además, en lo que respecta a la temporada que viene, los primeros 8 equipos de cada rama disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos 4 buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.
En el seleccionado nacional masculino, subcampeón en la etapa de Hong Kong, se destaca la presencia de dos posibles debutantes: Mateo Fossati (Belgrano Athletic) y Timoteo Silva (SIC), además de las ausencias por lesión de Joaquín Pellandini y el capitán Santiago Mare.
Los Pumas 7s debutarán este viernes a las 6.06 hora argentina ante Alemania y a las 10.35 jugarán con Uruguay, mientras que cerrarán la fase de grupos el sábado 30 a las 7.39 frente a Nueva Zelanda. Todos los partidos serán televisados en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
El plantel
Los grupos del cuadro masculino
Las dirigidas por Nahuel García, ubicadas 11 en Hong Kong, buscarán quedar entre los 8 mejores seleccionados de la temporada para soñar con el Circuito Mundial en 2026/2027. En la nómina de 14 jugadores aparece Yamila González, quien buscará debutar con la camiseta argentina.
Las chicas argentina debutarán con Nueva Zelanda el viernes a las 6:50 y a las 11.02 jugarán con Japón. El cierre del grupo será el sábado a las 5.44 frente a Brasil.
El plantel
Los grupos del cuadro femenino