Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Valladolid: cuándo juegan y dónde verlo

Valladolid recibirá desde este viernes a la segunda etapa del SVNS World Championship con la presencia de Los Pumas 7s y Las Yaguaretés.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La foto previa del Seven de Valladolid.

La foto previa del Seven de Valladolid.

Valladolid recibirá desde este viernes a la segunda etapa del SVNS World Championship que comenzó en Hong Kong en abril, con la presencia de Los Pumas 7s y Las Yaguaretés.

Entre el viernes 29 y el domingo 31 de mayo los mejores 12 seleccionados masculinos y femeninos (los 8 que participaron del SVNS Series más los 4 que clasificaron del SVNS 2) competirán en la segunda de las 3 etapas finales que se completarán en Bordeaux (5 al 7 de junio).

valladolid seven 1
Los Pumas 7s y Las Yaguaret&eacute;s en la foto de los capitanes, en Valladolid.

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en la foto de los capitanes, en Valladolid.

Además, en lo que respecta a la temporada que viene, los primeros 8 equipos de cada rama disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos 4 buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

Los Pumas 7s con dos debutantes

En el seleccionado nacional masculino, subcampeón en la etapa de Hong Kong, se destaca la presencia de dos posibles debutantes: Mateo Fossati (Belgrano Athletic) y Timoteo Silva (SIC), además de las ausencias por lesión de Joaquín Pellandini y el capitán Santiago Mare.

seven 2

Los Pumas 7s debutarán este viernes a las 6.06 hora argentina ante Alemania y a las 10.35 jugarán con Uruguay, mientras que cerrarán la fase de grupos el sábado 30 a las 7.39 frente a Nueva Zelanda. Todos los partidos serán televisados en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

El plantel

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • ARRIETA, Martiniano
  • BATAC, Juan Patricio
  • BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
  • DE HARO, Pedro
  • DUBUC, Sebastián
  • FOSSATI, Mateo
  • GONZÁLEZ, Luciano
  • GRAZIANO, Matteo
  • MONETA, Marcos
  • PÉREZ PARDO, Gregorio
  • SILVA, Timoteo
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

Los grupos del cuadro masculino

  • Grupo A: Sudáfrica, Australia, Kenia y Gran Bretaña
  • Grupo B: Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay y Alemania
  • Grupo C: España, Fiji, Francia y Estados Unidos.

La Yaguaretés, con un debut

Las dirigidas por Nahuel García, ubicadas 11 en Hong Kong, buscarán quedar entre los 8 mejores seleccionados de la temporada para soñar con el Circuito Mundial en 2026/2027. En la nómina de 14 jugadores aparece Yamila González, quien buscará debutar con la camiseta argentina.

Las chicas argentina debutarán con Nueva Zelanda el viernes a las 6:50 y a las 11.02 jugarán con Japón. El cierre del grupo será el sábado a las 5.44 frente a Brasil.

El plantel

  • BRÍGIDO, Virginia
  • DELGADO, Candela
  • DÍAZ, Malena
  • ESCALANTE, Cristal
  • GONZÁLEZ, Sofía
  • GONZÁLEZ, Yamila
  • IACARUSO, Francesca
  • LECUONA, Milagros
  • PADELLARO, Josefina
  • PEDROZO, Paula
  • REDING, Antonella
  • RODICH, Talía
  • TALADRID, María
  • VELÁZQUEZ, Ruth

Los grupos del cuadro femenino

  • Grupo A: Nueva Zelanda, Japón, Brasil y Argentina
  • Grupo B: Australia, Estados Unidos, Fiji y Sudáfrica
  • Grupo C: Francia, Canadá, España y Gran Bretaña

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas