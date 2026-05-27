Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Valladolid: cuándo juegan y dónde verlo

Además, en lo que respecta a la temporada que viene, los primeros 8 equipos de cada rama disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos 4 buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

Los Pumas 7s con dos debutantes

En el seleccionado nacional masculino, subcampeón en la etapa de Hong Kong, se destaca la presencia de dos posibles debutantes: Mateo Fossati (Belgrano Athletic) y Timoteo Silva (SIC), además de las ausencias por lesión de Joaquín Pellandini y el capitán Santiago Mare.

seven 2

Los Pumas 7s debutarán este viernes a las 6.06 hora argentina ante Alemania y a las 10.35 jugarán con Uruguay, mientras que cerrarán la fase de grupos el sábado 30 a las 7.39 frente a Nueva Zelanda. Todos los partidos serán televisados en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

El plantel

ÁLVAREZ, Santiago

ARRIETA, Martiniano

BATAC, Juan Patricio

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

DE HARO, Pedro

DUBUC, Sebastián

FOSSATI, Mateo

GONZÁLEZ, Luciano

GRAZIANO, Matteo

MONETA, Marcos

PÉREZ PARDO, Gregorio

SILVA, Timoteo

VERA FELD, Santiago

ZANGARA, Santino

Los grupos del cuadro masculino

Grupo A: Sudáfrica, Australia, Kenia y Gran Bretaña

Grupo B: Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay y Alemania

Grupo C: España, Fiji, Francia y Estados Unidos.

La Yaguaretés, con un debut

Las dirigidas por Nahuel García, ubicadas 11 en Hong Kong, buscarán quedar entre los 8 mejores seleccionados de la temporada para soñar con el Circuito Mundial en 2026/2027. En la nómina de 14 jugadores aparece Yamila González, quien buscará debutar con la camiseta argentina.

Las chicas argentina debutarán con Nueva Zelanda el viernes a las 6:50 y a las 11.02 jugarán con Japón. El cierre del grupo será el sábado a las 5.44 frente a Brasil.

El plantel

BRÍGIDO, Virginia

DELGADO, Candela

DÍAZ, Malena

ESCALANTE, Cristal

GONZÁLEZ, Sofía

GONZÁLEZ, Yamila

IACARUSO, Francesca

LECUONA, Milagros

PADELLARO, Josefina

PEDROZO, Paula

REDING, Antonella

RODICH, Talía

TALADRID, María

VELÁZQUEZ, Ruth

Los grupos del cuadro femenino